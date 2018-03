Siguen comerciando pólvora prohibida

Lee también

Vendedores de pólvora alojados en predios legalmente establecidos continúan comerciando artículos pirotécnicos prohibidos por ley. LA PRENSA GRÁFICA visitó dos sitios de venta de pólvora en Santa Tecla y San Salvador, en los que logró comprobar que el 50 % de los comerciantes estaba dispuesto a vender tipos de explosivos que se encuentran restringidos por la Ley, a precios elevados.“Acá el que no le ofrece es porque no le quiere vender. Los silbadores se los tengo a dólar el rollito de cinco... Acá bien embolsado se lo lleva y no pasa nada” afirmó un vendedor, luego de que se le cuestionó por la presencia de autoridades en los alrededores de las ventas de pólvora.Según la Ley Especial para la Regulación y Control de las Actividades relativas a la Pirotecnia, los productos prohibidos de fabricar, almacenar, comercializar, exportar, internar y manipular, son: “Silbadores, morteros superiores al número cinco, bombas de mezcal, fulminantes, buscaniguas, chispas del diablo, roquet chino, misil chino, triángulo de la muerte, mina de mar, pelotita de fútbol explosiva, destructor, botellita de champán y productos con efectos similares a los mencionados”.Los comerciantes aseguran que los artículos ilegales más buscados son los silbadores y los morteros de mayor tamaño al número cinco. Según los vendedores, hay dos maneras de hacerse con este tipo de pólvora: una es encargándola previamente a los proveedores o fabricantes, y la otra es llegar a las tiendas legales con el dinero en la mano.“Mire, de estos silbadores solo tengo tres cajas de cien, se los puedo dar a nueve cada caja si me lleva las tres”, dijo una vendedora mientras veía para todos lados en búsqueda de autoridades.Las autoridades reportaron que aunque el mortero sigue siendo la principal causa de quemaduras, este año, uno de cada cinco personas lesionadas son producto de la manipulación de silbadores. En el marco del plan Belén, que inició el 23 de diciembre pasado, se cuentan 86 personas quemadas, en su mayoría menores de edad, una cifra similar a los 87 quemados que se reportaban a la fecha el año pasado.La producción de pirotécnicos es normada en El Salvador con la Ley de Armas y Explosivos, además de la Ley Especial para la Regulación y Control de las Actividades relativas a la Pirotecnia, las cuales establecen los requisitos para que las personas puedan optar por una licencia para la fabricación industrial, comercialización, manipulación de espectáculos y elaboración artesanal, ante el Ministerio de la Defensa Nacional. Además, estipulan algunas medidas de seguridad que se deben tomar en cuenta, desde la elaboración hasta la manipulación de los pirotécnicos.Las falta establecidas por la ley son multas que van desde un salario mínimo del sector comercio y servicios, por faltas como tener vencidos los documentos legales para la fabricación o comercialización, hasta multas de diez salarios mínimos del sector comercio y servicios, por infracciones como poseer productos prohibidos.Las autoridades también pueden proceder a retirar los permisos por infringir la ley. Según datos de la Policía Nacional Civil (PNC) este año, solo en la zona metropolitana de San Salvador, han decomisado aproximadamente 30,000 artículos pirotécnicos, esto debido a la venta de unidades no permitidas por la ley o la colocación de establecimientos en lugares no autorizados.