Siguen esfuerzos por llevar al cine la odisea del náufrago

La mayor odisea de sobrevivencia en el mar, cuyo personaje único es José Salvador Alvarenga, podría llegar al cine en los próximos meses. De acuerdo con familiares, el “náufrago salvadoreño”, como fue bautizado Alvarenga por varios medios de comunicación, se encuentra fuera del país aportando más detalles para la realización de la película que narraría su travesía de 14 meses en altamar.

María Julia Alvarenga, madre de José Salvador, afirmó que hace varios meses emigró hacia Estados Unidos junto a un grupo de personas que lo están asesorando jurídicamente, para luego trasladarse hacia Europa y continuar promocionando el libro “Salvador, La increíble historia de Salvador Alvarenga y sus 438 días a la deriva”, que fue publicado en su versión en español a mediados del año pasado.

La primera versión, publicada en noviembre de 2015, fue en idioma inglés bajo el título “438 días, una extraordinaria verdadera historia de supervivencia en el mar”. Cada ejemplar tenía un costo aproximado de $25.68.

La progenitora explicó que además de seguir con la promoción del libro, la otra idea es comenzar a considerar la posibilidad de la realización de la película sobre las experiencias que vivió su hijo desde que se embarcó en las costas mexicanas el 17 de noviembre de 2012 hasta su rescate el 30 de enero de 2014 en las Islas Marshall.

“Lo que quieren es llevarlo de nuevo al lugar donde se embarcó para que les cuente cada detalle”, dice María Julia, y añade que desconoce cuándo regresará su hijo y por qué el libro no ha sido comercializado en El Salvador.

“Un amigo de él le dijo que por qué no lo vendían aquí en El Salvador, no sé por qué no lo han querido vender aquí. Quien lo ha comprado lo ha hecho por internet”, contó.

Sobre la salud de su hijo, comentó que aún sufre de fuertes dolores de cabeza que lo obligan a mantenerse medicado. “Desde aquí (Garita Palmera, en San Francisco Menéndez, Ahuachapán) le mandamos la medicina porque sufre mucho de dolores de cabeza, no se le quitan. Lo extrañamos bastante, pero es mejor que esté por allá entretenido que aquí sin hacer nada”, comentó María Julia.

El 17 de noviembre de 2012 Salvador Alvarenga salió de pesca en un viaje de solo dos días. Pero una fuerte tormenta golpeó su embarcación, acompañado por Ezequiel Córdoba.

La travesía

Alvarenga se embarcó en las costas mexicanas el 17 de noviembre de 2012 y fue rescatado el 30 de enero de 2014 en las Islas Marshall.