Siguen pendientes de liberación de reos en penal de Izalco

Personas capturadas durante el régimen de excepción y que han sido trasladadas al Centro Penal de Izalco en Sonsonate continúan siendo liberadas, según constató ayer LA PRENSA GRÁFICA.

Fuentes policiales a las afueras del complejo penitenciario confirmaron que todos los días dejan libres a un grupo. Sin embargo, no brindaron mayores detalles sobre los requisitos que toman en cuenta para ponerlos en libertad.

"Antes eran los custodios los que avisaban. A veces a nosotros como policías nos toca ir a avisarles a las familias quienes son los que saldrán libres ese día. Pero normalmente son entre 5 a 8 reos que se sacan", dijo un agente de la PNC.

El policía confirmó que cerca de las 5:00 p. m. se coloca un cartel con los nombres de los reos a liberar. Posteriormente pasan hasta más de tres horas para que estos salgan libres del penal.

Según explicaron, el retraso para su liberación es debido a "procesos de trámites que realiza Centros Penales".

Mientras tanto, los familiares aguardan hasta altas horas de la noche para conocer quiénes serán los liberados. Ellos comentan que el mecanismo por parte de las autoridades sobre la liberación de reos ha cambiado.

"Antes no nos decían nada y los sacaban como si nada. A algunos los dejaban ir sin ropa. Pero eso ha cambiado pero todos los días es cada vez peor, con más personas angustiadas con esperanzas de que su familiar sea liberado", comentó una mujer de la tercera edad y que espera por su hijo que fue capturado hace 15 días.

En San Salvador, una madre esperaba afuera de El Penalito la llegada de su hijo que fue capturado a las 4:00 a. m. en su casa, minutos antes de irse a trabajar a una finca. Los policías y soldados le dijeron, después de buscar en varios lugares, que lo llevarían a las bartolinas ubicadas cerca del Mercado La Tiendona, y por eso esperaba ahí pacientemente.

La madre de familia no comió todo el día por la angustia de no saber de su hijo y no se explica porqué se lo llevaron. Él tiene de 23 años y es trabajador de una finca. Estaban por salir a trabajar cuando las autoridades llegaron a su casa. Otros dos hombres también fueron arrestados junto al joven sin ninguna razón.

"Sí me duele. Él estaba sentado en una banqueta de palos, mientras nos íbamos a trabajar y ahí fue cuando llegaron los policías, registraron toda la casa y se lo llevaron", narró.

Vigencia del régimen de excepción en El Salvador

Luego del aumento de los asesinatos el 26 de marzo, se aprobó el régimen.

26 de marzo 2022

Alza de homicidios jamás registrada en el salvador

El país registró la cifra más alta de homicidios (62) después de los Acuerdos de Paz. El Gobierno del presidente Nayib Bukele solicitó el régimen para “controlar” los homicidios y capturar a pandilleros.

27 de marzo 2022

Aprobación del decreto que contiene el régimen de excepción

Luego del incremento de homicidios, la Asamblea Legislativa aprobó en la madrugada del domingo el régimen de excepción que suspendía garantías fundamentales a la población.

24 de abril 2022

Prórroga aunque homicidios se redujeron drásticamente

El Gabinete de Seguridad solicitó prórroga de 30 días para el régimen de excepción para “seguir atacando la delincuencia”, a pesar que las autoridades dijeron que los homicidios disminuyeron.