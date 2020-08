Siguen problemas porel agua en Soyapango

ANDA realizó inspección de trabajos en pozo, pero la alcaldía denunció que son muchas las colonias del municipio que no tienen abastecimiento.

Mientras el presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Frederick Benítez, hacía una inspección de los trabajos en un pozo en la colonia Sierra Morena, de Soyapango, el alcalde de este municipio, Juan Pablo Álvarez, denunciaba que son alrededor de 20 zonas las afectadas y que dejan sin el servicio de agua potable a unas 150,000 personas.

Benítez asegura que con la apertura del pozo, que lleva unos 250 metros de perforación y que necesita 300, se abastecerán de agua potable unas 5,000 familias en esta zona del oriente de San Salvador.

"Nosotros le enseñamos a la población lo que estamos haciendo. ANDA trabaja las 24 horas solventando problemas de agua potable, fugas, entre otros. Estamos acá", dijo Benítez.

Muchas más zonas

Álvarez dijo que otras zonas como La Coruña, Los Santos, San José, Las Margaritas, Prados de Venecia, entro otras, sufren problemas de abastecimiento.

El alcalde aseguró que la falta de agua fue uno de los factores en el repunte de casos de covid-19 en el municipio.

El edil fue acompañado por la diputada y presidenta de la comisión de medio ambiente de la Asamblea Legislativa, Martha Evelyn Batres, quien también cuestionó el abandono en que se tenía el pozo de Sierra Morena, la legisladora dijo que Benítez visitó el lugar al enterarse de la conferencia que ellos ofrecerían .

"Se agradecen las botellitas de agua, son para ingerir, pero con eso no se lava, con eso no se llena la pila, con eso no se suplen las necesidades básicas como tener limpio el baño", dijo Batres.

Benítez asegura que con la pronta habilitación del pozo se mejorará mucho el servicio pues se espera que se obtengan 20 litros de agua por segundo.