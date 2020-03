Siguen "retenciones" por circular sin permiso en El Salvador: 662 hasta la noche del miércoles

Hasta las 11:00 de la noche del miércoles, 662 personas habían sido retenidas desde que el sábado 21 fue impuesta una cuarentena domiciliar obligatoria en El Salvador para prevenir contagios por COVID-19 -un tipo de coronavirus- que en el país ya suman 13 casos.

Así lo informó este jueves por la mañana el ministro de Defensa Francis Merino, en una entrevista en el programa Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS).

"Esa cifra cada quien la interpreta y veamos si es alta o baja... no debería estar esa cantidad de personas en esa condición, porque se estuvo avisando con suficiente anticipación para que las personas no salieran a la calle cuando no es necesario", consideró el funcionario.

Dijo que en los centros de contención "la privacidad cambia". "En su casa, usted está con toda la privacidad que quiera tener".

Mencionó que hay más de diez mil miembros de la Fuerza Armada "en las calles" apoyando las actividades de seguridad y control de la pandemia por coronavirus.

Ministro de la Defensa, Francis Merino, en Frente a Frente. Foto: cortesía/Secretaría de Prensa de la Presidencia

El miércoles, la Fuerza Naval apoyó para recibir un barco atunero de bandera salvadoreña pero de una empresa española. Dijo que personal de sanidad, de la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC) también asistieron.

La recepción y zarpe del buque estuvo a cargo de la Autoridad Marítima Portuaria (AMP) de El Salvador.