Siguen sin acatar la cuarentena

Diariamente más de ocho migueleños que no cumplen con la cuarentena domiciliar son enviados por la Policía a diferentes unidades de salud, en donde son atendidos por el personal médico para verificar que no presenten síntomas de covid-19. La PNC informó que las personas que no justifican los motivos por los cuales andan en la calle, son llevados en una patrulla hacia las unidades de salud para ser evaluados y que el personal médico decida si son enviados a un centro de contención.

Mientras, que las personas sorprendidas en las calles sin mascarillas también son trasladadas a un establecimiento de Salud y de ahí a un centro de contención. La Policía tienen instalados más de 12 controles vehiculares en las principales calles del municipio. Además, vehículos policiales patrullan por los pasajes de colonias y barrios para ubicar a quienes no acaten las medidas. La Policía insistió en que una sola persona debe salir a comprar.