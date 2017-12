Siguen vendiendo pólvora de manera ilegal en San Salvador

La pólvora se sigue vendiendo de manera ilegal en algunas zonas del Centro Histórico de San Salvador. LA PRENSA GRÁFICA realizó un recorrido por varios puntos en el que se pudo constatar que varios vendedores portaban carretillas cargadas con pirotécnicos con mucha normalidad, a pesar de que ese tipo de ventas está prohibida, según la División de Armas y Explosivos (DAE) de la Policía Nacional civil (PNC).

Algunos de los lugares donde los comerciantes venden la pólvora de manera clandestina son en varios puntos de la 3.ª avenida norte y 5.ª calle poniente, en las cercanías del Parque Infantil.

Muchos de los vendedores no solo comercializan los productos pirotécnicos de manera ilegal, sino también la pólvora, cuya venta está prohibida por la ley, como las denominadas palometas, silbadores y morteros de gran tamaño.

“En el caso de los silbadores muchas veces los esconden y cuando los solicitan, los sacan de donde los tienen guardados, pero acá, eso creo que lo hacen con precaución”.

vendedor informal, centro de San Salvador

La semana pasada la División de Armas y Explosivos de la Policía Nacional Civil decomisó un total de 124,139 unidades de productos pirotécnicos, entre los que 3,487 es pólvora restringida, durante un fuerte operativo para controlar a comerciantes de cohetes que no están autorizados para vender estos productos.



Esos decomisos de la mercancía se registraron en el mercado Central y sus alrededores, así como en la calle 29 de Agosto, la Rubén Darío, calle Delgado y otros lugares cercanos.

“Mejor que prohíban el licor para que no se registren más niños quemados, ya que el descuido de los padres con sus hijos en este caso se debe porque muchas veces están ebrios y no los cuidan”.

vendedora de pólvora, parque Centenario

Al preguntarles a vendedores sobre la forma de conseguir silbadores o morteros del número cinco a los más altos, ellos señalan que en el caso de estos últimos, se tienen que encargar para que los lleven a los lugares.



“En el caso de los silbadores muchas veces los esconden y cuando los solicitan los sacan de donde los tienen guardados, pero acá, eso creo que lo hacen con precaución y no a todas las personas les venden. Hay gente que busca sus morterones y se rebusca por conseguirlos aunque sean ilegales”, dijo una de las personas al periódico.



La Policía en muchas ocasiones ha hecho el llamado a los vendedores que no están certificados para la venta a no burlarse de las autoridades y de la ley, ya que de seguir vendiendo pólvora, que además es prohibida, se les será decomisada porque los dispositivos de vigilancia para este día serán más fuertes que para el 24 de diciembre.

“Tenemos un total de 54 personas quemadas atendidas desde el 24 de diciembre, hay una reducción del 38 % porque el año pasado a la fecha se reportaron 83 quemados”.

Natalia Carpio, jefe de la Unidad Estadística del MINSAL

Por su parte los vendedores de cohetes que sí están autorizados por la Alcaldía de San Salvador y por el Cuerpo de Bomberos, se encuentran molestos porque aseguran que la campaña contra la pólvora produce más quemados porque se comercializan los pirotécnicos prohibidos en lugares no autorizados.



“El día que prohíban la pólvora más quemados van haber, porque todo será a escondidas y van a querer comprar más los cohetes”, manifestó uno de los vendedores del parque Centenario.

Por su parte otra de las comerciantes de pirotécnicos en el mismo lugar señaló que no está bien que hagan campañas para prohibir la pólvora y culpar a los vendedores y a los productos pirotécnicos de que haya más niños, niñas y adolescentes quemados, sino que tienen que educar a los padres para que cuiden y vigilen a sus hijos a la hora de manipular cohetes.



“Mejor que prohíban el licor para que no se registren más niños quemados, ya que el descuido de los padres con sus hijos en este caso se debe porque muchas veces están ebrios. Tantas cosas que pasan por el licor”, expresó la vendedora.

En lo que va del Plan Belén del 23 al 30 de diciembre el Ministerio de Salud (MINSAL) registra un total de 54 personas quemadas por usar pólvora, en su mayoría niños y niñas, cuatro de ellos se encuentran estables y están ingresados en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom.



Más incendios

Las llamas consumieron en su totalidad una vivienda ubicada en el barrio San Felipe, de San Miguel. El siniestro ocurrió porque una vela encendida habría caído sobre algún tipo de material inflamable. En el hecho no se registraron personas lesionadas, pero sí pérdidas materiales. Los dueños de la casa lo perdieron todo.