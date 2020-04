Silencio. Las voces de las iglesias están en pausa

Cada semana, cada domingo especialmente, todos acudiendo a sus templos desde su fe católica o evangélica para escuchar la Palabra de Dios y alimentar el alma. Y sin duda alguna, los coros, los ministerios de alabanza poniendo sus voces para alabar a Dios.

De repente todo cambió, producto de la presencia del coronavirus en El Salvador y el resto del mundo, que llevó a que el gobierno decretara cuarentena domiciliar, y por ende, la asistencia a los templos y la logística para conmemorar una Semana Santa más con la presencia de los feligreses hubo que cancelarse, mas no suspender las actividades litúrgicas de la Semana Mayor.

Las diferentes parroquias y templos cristianos evangélicos desde ya están realizando transmisiones desde Facebook live para llevar mensajes de esperanza que tanto se necesitan en estos.

Y si bien están los mensajes, falta la alegría, el cantarle y alabar a Dios; por eso, los coros y ministerios han tenido que silenciar sus voces, ponerle pausa a los ensayos y cantos que estaban preparando con gratitud al Omnipotente.

Algunos directores y líderes de coros y alabanzas opinan sobre el sentimiento que les embarga al no poder ofrecer sus melodías al Señor.

“Estamos en una situación delicada, es complicado dejar de alabar al Señor en los templos, ya que es el lugar donde más nos unimos a Él, principalmente por el sacramento de la Eucarística que es el alimento de nosotros los cristianos; y es la parte más difícil de vivir, sin comulgar físicamente, pero sabemos que esta situación nos ayudará a acercarnos a nuestro Dios en un encuentro espiritual más fuerte”, declara Milton Méndez, director del coro de la parroquia María Auxiliadora (Don Rúa).

Asimismo, Jonathan Laguán, líder de alabanza de la iglesia cristiana evangélica Torre Fuerte, señala que no congregarse para alabar afecta porque no hay interacción con los hermanos.

"Es difícil no poder tener las puertas de la iglesia abiertas y efectuar cada reunión con normalidad. Además, la interacción al momento de alabar a Dios es una parte vital de cada iglesia y eso, dada la situación, tiende a perderse. Sin embargo, es la oportunidad de que las iglesias católicas o evangélicas vayamos creciendo en cuanto a recursos y a utilización de la tecnología; por lo que las iglesias no cerramos, solo encontramos formas diferentes de alabar a Dios aun en medio de las crisis o situaciones que salen de la normalidad".

Por otra parte, Gaby Cárdenas, cantante de bodas católicas y de eventos también comparte lo que significa no poder cantar ante la situación actual.

“Si me ha impactado de gran manera, porque varias fechas de las últimas tres semanas para eventos fueron canceladas, y muchas bodas se han pospuesto hasta que se encuentre alguna fecha disponible a fin de año o el próximo año”.

También agrega que es triste no poder ir a la iglesia a alabar a Dios. “Me hace falta mucho, me entristece. Pero pienso que para alabar a Dios y servirle se puede hacer de muchas maneras, no necesariamente dentro de la iglesia, sino ofreciendo todo el día y todo lo que hagamos en casa a Dios”.

Pero siempre hay que alabar a Dios. En estos momentos de tribulación se necesita más de la oración y alabar a Dios es otra manera de orar.

“En estos momentos lo ideal es orar con los Salmos sobre todo cantados como el Salmo 120: “El auxilio me viene del Señor” o el Salmo 22: “El Señor es mi pastor nada me falta”. Podemos encontrar muchas alabanzas bonitas que nos ayuden a profundizar nuestra meditación y a tranquilizar nuestra alma para poder crecer en fe, esperanza y sobre todo en amor”, indica el director del coro de la parroquia María Auxiliadora (Don Rúa).