Silla para bebé todavía no es exigida en Ley de Tránsito

La Organización Mundial/Panamericana de la Salud (OMS/OPS) define cinco criterios que deben tomarse en cuenta en la legislación de tránsito para abordar adecuadamente los factores de riesgo de percances viales: conducir bajo los efectos del alcohol, la velocidad excesiva, el casco para motociclistas, el uso del cinturón de seguridad y los dispositivos de retención para niños, es decir, la silla para bebé. Este último es el que aún no está contemplado en la legislación salvadoreña.

"Está demostrado que protege la vida, especialmente en los niños pequeños. Debe de colocarse viendo el niño para atrás y también según la edad del niño así es la silla. Ojalá que tengamos en un futuro incorporados en la ley todos estos factores de riesgo para tener ese respaldo legal, porque de lo contrario la Policía no puede hacer mucho", dijo Silvia Morán, representante del Ministerio de Salud (MINSAL) en el Consejo Nacional de Seguridad Vial (CONASEVI).

Y es que usar o no una silla para bebé queda a criterio de cada persona. Nohemy tiene un bebé de dos meses y, aunque no es obligatorio, no dudó en utilizar este dispositivo. "Por seguridad de mi hijo. Porque es más seguro que llevarlos chineados", comentó.

La Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial define como falta muy grave llevar entre los brazos o sobre las piernas a otra persona, así como llevar animales u objetos que dificulten el manejo, limiten la visibilidad o generen distracción y accidentes.

El asiento de bebé se coloca atrás del asiento del copiloto. "Para que el momento del impacto sea con el asiento de atrás que haga el triángulo de la vida. Lo que se busca ahí es proteger al bebé, porque si el bebé va en las piernas de uno de los pasajeros, ya no se diga si va en las piernas del conductor, este bebé va supervulnerable a que una de las principales víctimas de un accidente de tránsito será este bebé", dijo Margarita Rivas, jefa del departamento de Seguridad Vial de la División de Tránsito de la Policía.

Otro dispositivo recomendado por la OMS/OPS y que sí está dentro de la legislación salvadoreña es el uso del cinturón de seguridad, pero solo es obligatorio para el conductor y el copiloto.

Rivas explicó que en el caso de percances viales, donde se ve involucrada la velocidad excesiva, al no usar el cinturón los ocupantes pueden salir expulsados por el parabrisas y caer en el pavimento.

El pasado 10 de junio cuando se conmemoró el Día Nacional de la Seguridad Vial el CONASEVI presentó una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa en la que pidió reformas a la Ley de Tránsito para que sea obligatorio para todos los pasajeros del vehículo usar el cinturón, también usar casco certificado los motociclistas, arnés reflectivo y mayor control a la ebriedad al volante.

"El espíritu de esta infracción es prevenir que tenga consecuencias fatales de un accidente de tránsito, no le están garantizando que usted no va a tener un accidente, sino que si lo tiene, las consecuencias sean mínimas", dijo Rivas.

Las lesiones en la cabeza son de las más graves que se atienden en el sistema de salud. "Lo que ocasiona los traumas craneanos graves que generalmente nos mueren en las primeras 48 horas. La mayoría de muertes en hospitales es por el trauma craneano grave que es consecuencia de no utilizar el cinturón", dijo Morán.

Esto también aplica para percances de motociclistas. La ley solo establece como falta grave conducir motocicleta sin el casco protector. En la propuesta de reforma piden que se especifique que sea un casco certificado y las características que debe tener.

"Mucha gente por uno u otro motivo ellos solo buscan prevenir la esquela, no buscan prevenir las consecuencias de un accidente de tránsito y van y se compran el casco más barato", dijo Rivas.

El MINSAL reporta este año 12,938 consultas por lesiones de tránsito, de las cuales, 11,266 fueron atendidas en las unidades de emergencia, 3,019 personas fueron hospitalizadas y fallecieron 246.

El CONASEVI lanzó ayer la campaña de prevención de incidentes viales, denominada "No te dejes manejar por la muerte", en el marco de las vacaciones de agosto y que estará vigente hasta septiembre. Está enfocada a las principales causas de siniestros: distracción, invadir el carril y la velocidad; dirigida a automovilistas, peatones, ciclistas y motociclistas.

Del 1.º de enero al 25 de julio de 2018, la PNC reporta 1,284 accidentes, con 737 personas fallecidas, el 45 % eran peatones y 214 eran motociclistas.

"Principalmente sabemos que los peatones y los ciclistas son los más vulnerables, pero también los conductores tienen que tener esa conducta de respeto", dijo Loyda Alfaro, directora del Fondo de Atención a Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT).