Simán obsequia mañana de cine a niños del país

El precandidato presidencial de ARENA Javier Simán organizó ayer la proyección gratuita de la película infantil “Olé” para más de 1,000 personas en ocho salas de Cinemark La Gran Vía, Antiguo Cuscatlán. Según los promotores del evento, los invitados, de los que la mayoría eran niños, venían de todas partes de El Salvador.

“Hemos querido que ellos compartan un buen momento, es gente que nos ha abierto las puertas de su casa, que compartió con nosotros. Es una forma de compartir con ellos la Navidad. Hemos visto niños muy entusiasmados. Muchos de ellos no habían ido nunca a un cine”, dijo Simán justo antes del inicio de las proyecciones.

En las salas, que lucían repletas de personas, también podía verse una gran cantidad de vasos y recipientes para palomitas de maíz con el nombre del precandidato presidencial y con el de su partido. En la entrada también se entregaron cientos de camisetas con los mismos adornos. La mayor parte de estas prendas iba destinada a niños. Al finalizar la película, que cuenta la historia de un toro enamorado de las flores, hubo un espectáculo en directo.

El precandidato de ARENA hizo un llamado a que “más gente buena se sume e incidir en la forma de hacer política en nuestro país, devolver la esperanza a los salvadoreños y que puedan alcanzar sus sueños en el país”.

Hace unas semanas, el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, dijo que las campañas presidenciales adelantadas son un “atropello a la sociedad, que merece vivir sin esa presión”. Simán aseguró que está de acuerdo con esa sentencia, y afirmó: “Yo no he pronunciado discursos, no he realizado mítines. A lo que yo me he limitado es a escuchar los problemas de la gente, que ya conocemos de forma general”.

El precandidato de ARENA comentó que tratará de que su imagen no pese más que la de los aspirantes a una diputación a un gobierno municipal en 2018, por lo que solicitó por escrito a la dirigencia de su partido que los precandidatos presidenciales no asistan a los actos de inicio de campaña de las aspirantes en las elecciones municipales y legislativas.