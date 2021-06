Simón Paz: "Si no hay un plan integral, volverá a ocurrir": Exalcalde de Mejicanos, Simón Paz

Mejicanos fue noticia a lo largo de toda la semana anterior, debido a la crisis generada por la deficiencia en el servicio de recolección de basura; al grado tal que debió recibir ayuda del ministerio de Obras Públicas (MOP) para cumplir con dicho servicio.

Ante la crisis generada, y el descontento que la población del municipio manifestó en redes sociales, el alcalde local, Saúl Meléndez (NI), desvió la responsabilidad de los problemas y aseguró que estos se debían a "empleados que reciben órdenes de la gestión anterior".

Ante los argumentos de Meléndez, el exalcalde del municipio y actual concejal Simón Paz (FMLN) hizo un llamado a que se trabaje de manera más ordenada y planificada para evitar que se repita la crisis.

"Si no se tiene un plan integral en recolección de basura, basura siempre tendrá acumulada. Si no se desarrolla un verdadero plan, habrá otra jornada y luego otra si no hay un plan para el tema", indicó. "No es solo recoger la basura. Debe contar con el invierno, qué comunidades erogan más desechos sólidos. Hay un montón de factores que debe incluir", agregó el exedil.

En ese sentido, Paz cuestionó movimientos hechos por la nueva gestión. "Al nomás tomar posesión trasladan al jefe de talleres, que tiene 21 años ahí, lo trasladan al CAM y dejan en el limbo su experiencia: conoce los camiones", apuntó.

Despidos

Asimismo, Paz hizo eco de irregularidades en el tema laboral, ya que varios empleados de la alcaldía han sido despedidos sin justificación; solo siendo borrados del sistema de marcación.

"El departamento de Promoción Social fue suprimido. Previo a eso se dieron situaciones que no deberían darse: es inconcebible cómo una administración toma la decisión, de un día para otro, de suspender el marcaje de trabajadores sin dar respuestas del porqué", criticó.

"Lo que critico es la forma en que las cosas se han estado dando. Los trabajadores pasaron una semana frente a la alcaldía sin tener respuesta", agregó Paz, quien fue alcalde durante dos períodos y ahora pasó a concejal del municipio.