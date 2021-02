Simpatizantes del FMLN denuncian un “operativo irregular” por parte de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil

Captura de pantalla

Militantes del partido FMLN hicieron una nueva denuncia pública por un "operativo irregular" en el cual elementos de la Fuerza Armada de El Salvador y de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron un camión en donde se movilizaban simpatizantes del partido.

Según un vídeo difundido en Twitter, el hecho ocurrió el pasado miércoles 24 de febrero, en horas de la noche.

"Tenemos un operativo que nos parece irregular donde tienen detenidos a ciudadanos que vienen de una actividad política de Tapalhuaca, donde hay un elemento de la PNC y tres elementos de la Fuerza Armada. Nosotros nos dirigimos hacia San Pedro Masahuat", se escucha decir al que grabó el momento de la detención.

En las imágenes se observan a varios hombres en una acera quienes están de espalda a la calle, a un costado se puede ver al camión con distintivos del FMLN en el cual estas personas se transportaban al momento en el que fueron detenidos. Además, en el video se ve cuando un elemento de la Fuerza Armada llama a uno por uno para entregarles lo que parece ser su Documento Único de Identidad (DUI).

Más adelante, está parqueado otro carro con distintivos del Frente en donde aparentemente se conducían el hombre que grabó el vídeo y el representante legal del FMLN, Miguel Blanco.

"Los tenían con las manos arriba y hacia atrás (a los detenidos que viajaban en el camión)... me parece que es algo que no tiene ningún tipo de razón de ser. Estamos haciendo pública esta denuncia, nos parece que esto atenta contra la libertad de movimiento cuando no se tiene ningún tipo de indicio de ningún acto ilegal", siguió narrando el camarógrafo.

Finalmente, Miguel Blanco se acerca a los elementos de seguridad y les muestra una hoja de papel y les explica que él es representante legal del partido; luego de eso, los elementos de la Fuerza Armada y la PNC dejan ir a los simpatizantes del FMLN y les permiten seguir su camino.

Entre los comentarios que destacan en redes sociales sobre este video se encuentran los siguientes:

"Cuanto duele ver una institución como la @FUERZARMADASV. Actua de manera partidaria cuando siempre fue apolítica y al servicio de defender la soberanía del pueblo"



"Los dejaron ir, solo porque los estaban grabando"

"La FAES y la PNC perdieron su rol para el cual fueron creados, hoy amedrentan a la gente, de tener poder después del 28F van a reprimir con la dictadura que buscan consolidar!

"Se imaginan venir tipo 9-11 de la noche de una actividad política que no es del oficialismo y que de repente a medio charral los detengan soldados y policías en el contexto político actual que estamos viviendo"

El pasado 31 de enero, una caravana del FMLN fue atacada por empleados del Ministerio de Salud luego de una actividad del partido. En dicho altercado, fallecieron dos militantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Uno de los atacantes, Diego Francisco Alvarado Peña, un agente de la Unidad de Protección a Personalidades Importantes (PPI) de la Policía Nacional Civil (PNC) quien además estaba asignado al ministro de Salud, Francisco Alabi, también resultó herido de gravedad por lo que estaba internado en el Hospital Médico Quirúrgico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Hasta la fecha, se desconoce cómo es que Alvarado resultó herido.

La mañana de este jueves 25 de febrero, la Fiscalía General de la República informó sobre el fallecimiento del PPI, la cual habría sucedido en horas de esta madrugada.