Simulan fumigar para hurtar en viviendas

"Hace unos días vinieron a tocar la puerta de la casa y me dijeron que eran del Ministerio de Salud y que iban a entrar a fumigar, que me quedara en un cuarto, lo raro es que no andaba identificados, pero los dejé entrar y me hurtaron el teléfono, la ‘tablet’ y una plancha", denunció una mujer, quien pidió el anonimato. Agregó que los hombres se fueron de la vivienda sin avisar y cuando salió no encontró el teléfono ni sus otras pertenencias.

Otro caso similar le ocurrió a Johana N., quien afirmó que se encontraba lavando su ropa cuando dos hombres llegaron y le dijeron que iban a fumigar la vivienda; sin embargo, la mujer les dijo que no se encontraban los dueños de la casa, por lo que no podía dejarlos pasar. "Me pidieron agua para tomar y cuando les di me dijeron que no habían comido que si tenía una tortilla, les dije que no, que yo no vivía ahí y fue cuando me sacaron una navaja y me pidieron dinero. Yo salí corriendo y ya no abrí, ellos (delincuentes) se fueron".

Otra mujer contó que iba hacia su vivienda cuando un pick up blanco se le acercó y los hombres que iban adentro le preguntaron que si en su casa había zancudos, porque ellos trabajaban con una empresa de fumigación, pero les dijo que no y llamó a la policía.