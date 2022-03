Simulan ser policías para matar a joven

Edgar Ulises Turcios Flores, de 21 años, fue asesinado en su vivienda ayer en la madrugada por varios hombres que se identificaron como policías y que simularon que se trataba de un operativo para capturarlo.

El hecho ocurrió sobre la calle que conduce a la comunidad Los Guidos, en San Luis Talpa, La Paz. Según la Policía Turcios era un pandillero activo.

"Tenemos conocimiento que la víctima vivía en un sector donde está ganando terreno la pandilla contraria. El fallecido está identificado como miembro de una estructura delincuencial que opera en este sector y según relatan los familiares, acá vivía solo con la abuela", afirmó una fuente policial.

Según el informe policial, junto al cadáver de Turcios fue encontrada un arma de fuego inservible y se está investigando su procedencia.

"El arma no sirve, quizás en un primer momento quisieron hacer ver como que él se había suicidado, pero en realidad estamos investigando bien el hecho. Lo que sí podemos asegurar es que no fue asesinado con esa pistola, sino que utilizaron otras que no estaban en la escena, calibre nueve milímetros", dijo la fuente.

Según sus familiares, Turcios trabajaba durante la semana en un hotel en la playa Las Hojas.

Además, en Chalchuapa, Santa fue asesinado Salvador Morán quien se dedicaba a la venta de pan francés y sorbetes.