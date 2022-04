Sin LEIV, El Salvador incumpliría tratados internacionales

Organizaciones defensoras de derechos de las mujeres señalaron las graves afectaciones que ocasionaría la derogación de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), una idea que mencionó la diputada Marcela Pineda, del partido oficialista Nuevas Ideas, cuando insinuó que dicha normativa "no sirve".

Pineda dijo el 4 de marzo que "cuando dice que han presentado reformas e iniciativas de ley, volvemos al mismo sistema de querer reformar una ley que no sirve, la LEIV no cumple las expectativas". Sin embargo, esa idea significa para las defensoras un retroceso de 40 años en la lucha de las mujeres salvadoreñas.

Silvia Juárez, investigadora de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), institución que formó parte de la comisión redactora de la LEIV por parte de la sociedad civil, aseguró que con derogar la ley, o debilitarla, habría consecuencias para El Salvador.

Juárez mencionó tres efectos negativos para el país. El primero es que se estaría cayendo en un incumplimiento de obligaciones internacionales, como la convención Belém Do Pará. "Estaríamos incumpliendo lo que ordena en su artículo siete, que es legislar para erradicar la violencia contra las mujeres", expuso.

Una segunda consecuencia sería que se incumpliría el Estándar Internacional del Principio de Desarrollo Progresivo y de Prohibición de la Regresividad, que indica que si se avanza en un reconocimiento de un derecho no se puede retroceder, y esto ocasionaría "un grave señalamiento internacional".

El tercer y más perjudicial efecto sería el desproteger a las mujeres y dejar en impunidad a los agresores que son perseguidos con la LEIV, además de enviar un mensaje de intolerancia.

"Con estas declaraciones se habla del desconocimiento de la lucha de las mujeres que por cuatro décadas han demandado una ley, y al Estado su funcionamiento para más de la mitad de la población de El Salvador que son mujeres", aseguró.

Según datos facilitados por Juárez, al año hay reportes de 20,000 denuncias por cinco indicadores de violencia contra las mujeres y 9,000 hechos de violencia intrafamiliar cometidas por hombres contra las mujeres.

REFORMAS, SÍ

Para ORMUSA es importante que esta ley no se derogue, sino que se reforme, ya que aún presenta algunos vacíos. Entre ellos, incluir los ataques cibernéticos que ocurren en redes sociales y el delito de hostigamiento penal, donde se realiza un uso malicioso del sistema judicial, que se presentó a la Asamblea Legislativa pero que fue mandado al archivo el año pasado.

Angélica Rivas, abogada de Colectiva Feminista, también considera que no se debe derogar la ley ya que esta ha realizado cambios significativos en la protección de las mujeres. Sí considera que deben hacerse algunas reformas para mejorar su implementación.

La semana pasada la Colectiva envió una carta a los diputados y plantearon algunas propuestas de reformas a la LEIV y la creación de otras normativas que son necesarias para complementarla, como lo es la Ley de Reparación para Víctimas de Violencia de Género. No todos los diputados y diputadas aceptaron la carta, pero algunos les dijeron que gestionarán un audiencia con la Comisión de La Mujer y la Igualdad de Género para ser escuchadas por la Asamblea Legislativa.

La Colectiva Feminista informó que de acuerdo a los datos facilitados por el Ministerio de Justicia y Seguridad, entre enero y junio de 2021 se reportaron 13,348 casos de agresiones contra mujeres, que en su mayoría fueron hechos de violencia física, patrimonial y sexual.

Sobre la legislación penal, Rivas detalló que la LEIV contempla 11 delitos que se conocen en la legislación especializada y común, y esas personas que hacen uso de la ley, en el marco de esos 11 delitos, quedarían desprotegidas jurídicamente.

Rivas lamentó que casos que están tratándose por la LEIV pueden caerse por la derogatoria. Uno de ellos es el de Fernanda Nájera, que a seis años de su feminicidio no han visto avances en el caso.

"Sería terrible porque hay procesos abiertos donde la base legal es la LEIV, como por ejemplo el feminicidio de Fernanda Nájera en Ahuachapán. Una derogatoria de esta ley dejaría en el limbo jurídico este tipo de casos que ya se están conociendo. Sería lamentable", señaló.

Claudia Argueta, coordinadora legal de inclusión social de Cristosal, dijo que derogar la LEIV sería un grave retroceso en la protección de las mujeres y que a pesar que hay otras normativas, estas son más generales, entre ellas La Ley Contra la Violencia Intrafamiliar.

"Estas normativas no reunen los requisitos necesarios para dar un tratamiento especializado a las mujeres que enfrentan la violencia, no se incorporan procesos de análisis que permitan tomar en cuenta para las decisiones judiciales las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. No se podría tomar en cuenta para el análisis de las decisiones jurisdiccionales elementos como la y los tipos de violencia que ampliamente están desarrollados en la LEIV", aseveró.

Destacó, además, que la LEIV brinda un tratamiento más especializado, como la creación de las UNIMUJER ODAC que dan sustento jurídico a los casos. Derogar la ley implicaría que las mujeres no tendrían esta asistencia especializada en la toma de denuncias y dejaría sin efecto las reformas a otros cuerpos normativos.