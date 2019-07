Sin abrir CDA por un impase con alcaldía

"Considero que no es justo que ellos no logren ponerse de acuerdo para que funcione. Eso se creó para dar oportunidad a los niños, adolescentes y jóvenes, no solo de nuestra comunidad sino de las otras comunidades del Bajo Lempa", expresó un poblador de Tecoluca, San Vicente, respecto al cierre del Centro de Alcance (CDA) que funcionaba en el lugar.

Un impase entre la Alcaldía de Tecoluca y la junta directiva de la Asociación para el Desarrollo Comunal (ADESCO) de la comunidad San Carlos Lempa, al sur del municipio, sería la causa del cierre del centro.

El CDA de Tecoluca es uno de siete espacios de capacitación y de entretenimiento en el municipio dirigido a niños, adolescentes y jóvenes como parte del proyecto de prevención del crimen y la violencia financiado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Las partes se acusan de que "quieren que un coordinador afín políticamente esté en ese espacio", lo que ha llevado a que desde que hubo cambio de administración en la municipalidad el CDA permanezca en su mayor tiempo con las puertas cerradas.

"Desde un inicio venían que les diéramos las llaves sin hacer acta sobre lo que se entregaba y nosotros teníamos responsabilidad, como se estableció en el convenio. Después hacen una convocatoria para contratar y el proceso no fue transparente. Quedó alguien afín al partido que ganó la alcaldía", afirmó Arnoldo García, presidente de la ADESCO.

Agregó que dos jóvenes atienden de vez en cuando el centro, y que actualmente hay un pasante.

García y fuentes de la comuna confirmaron que han realizado una serie de reuniones para abordar la misma problemática, y en la última hace dos semanas incluso estuvieron representantes de USAID, pero al parecer no hubo acuerdos claros que establezcan que el lugar será abierto y dinamizado para los fines con que fue creado.

"Se quedó que la junta directiva retomaría nuevamente este tema en asamblea comunitaria, sobre darle los tres meses de prueba a la persona contratada, según acuerdo municipal, pero no sabemos qué han definido", expresó German Barahona, coordinador del Comité Municipal de Prevención de la Violencia de Tecoluca.

En tanto, el líder comunal insistió: "Nuestra propuesta en la comunidad es que se vuelva a hacer la convocatoria (para contratar al coordinador del CDA) y que la comisión (evaluadora) la integren la comunidad, representantes de USAID y la municipalidad".

Barahona señaló que de no llegar a un acuerdo definitivo con la ADESCO optarán por pasar el CDA a otra comunidad, también priorizada por el Plan Tecoluca Seguro, para aprovechar el recurso que tras finalizado el proyecto de USAID pasó a ser administrado por la alcaldía, pero que ahora se mantiene desaprovechado.

los CDA instalados en el departamento de Tecoluca, con ayuda de USAID.