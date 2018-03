Sin acuerdo entre MINED y sindicalistas en protesta

Lee también

La huelga que mantuvieron esta semana los sindicalistas de ATRAMEC y SIMEDUCO, y que derivó en el cierre de la Dirección Departamental de Educación de La Paz, en Zacatecoluca, se mantendrá por tiempo indefinido, aseguraron ayer las gremiales, luego de una fallida reunión entre representantes de estas y el titular del Ministerio de Educación (MINED), Carlos Canjura.Las partes sostuvieron una reunión ayer por la tarde, pero no llegaron a ningún acuerdo, afirmaron los sindicalistas, debido a que Canjura les manifestó que no tenía la facultad para remover del cargo a la directora departamental Patricia Alvarado, que es la única demanda que mantienen las gremiales.En cambio, aseguraron que les propuso iniciar una mesa de diálogo formal si levantaban la huelga, algo que no aceptaron porque sostienen que Canjura ha adoptado los mismos compromisos en otras ocasiones sin cumplirlos.Francisco Zelada, secretario general de SIMEDUCO, quien participó en la reunión con el ministro, aseguró que las gremiales inicialmente solicitaban también la destitución de otras jefaturas de la Dirección Departamental, pero que flexibilizaron su postura y pidieron solamente la destitución o el traslado de Alvarado.De acuerdo con Zelada, el ministro también modificó su posición y les dijo que no se comprometía a remover a Alvarado, pero sí a iniciar un proceso de evaluación, el cual no estaría vinculado al proceso de destitución.“A lo que me he comprometido es a valorar la situación y a ver cómo es que está sustentada la petición que ellos hacen”, indicó por la mañana Canjura, al ser consultado sobre el proceso de diálogo con las gremiales en protesta.