Sin acuerdo entre comuna santaneca y vendedores informales

Lo único logrado es el compromiso de reunirse entre comisiones, siendo una de estas la del reordenamiento del centro histórico de la Ciudad Morena, encuentro que se desarrollaría el viernes anterior por la mañana en el palacio municipal.



Este acuerdo permitió el levantamiento de la protesta que realizaron los comerciantes el jueves.

Sin embargo, la reunión pautada no se llevó a cabo porque el concejo había puesto como condición que Luis Flores, uno de los líderes de los vendedores, no fuera parte de la mesa, señalando que no tiene voluntad de negociar, sino que se dedica a ofender a los funcionarios municipales.

Esta condición surgió luego que los comerciantes también solicitaran al concejo que retirara de la mesa de diálogo al gerente general de la comuna, a lo que cedió la municipalidad santaneca.

Pero los comerciantes se negaron a retirar a Flores, por lo que la reunión se suspendió y no se llegaron a acuerdos entre las partes.

Los comerciantes han solicitado la suspensión de los desalojos anunciados y que la comuna deje de estar acosando al sector informal, como consideran que ocurre.

La comuna por su parte señala que se mantiene firme en sus acciones, indicando que los vendedores notificados son aquellos que se instalaron en las aceras para la temporada navideña y que no poseen autorización municipal para vender en las calles.

Lo que solicitan, dicen autoridades de la comuna, es que esos espacios tomados vuelvan a desalojarse.

Lee también

Luego del conato de enfrentamiento entre supuestos vendedores informales y elementos del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) de Santa Ana, el jueves pasado, el diálogo entre el concejo municipal y este sector de comerciantes ha quedado suspendido, y sin haber llegado a acuerdos.