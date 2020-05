Sin acuerdo entre poderes por nueva ley de emergencia en El Salvador

La aprobación de una normativa que legisle el proceder durante la pandemia aún sigue sin consenso entre el Ejecutivo y Legislativo. "No hemos logrado sentarnos todos con la fracción de ARENA y el FMLN para hablar y enriquecer el proyecto final", dijo ayer el secretario privado de la presidencia, Ernesto Castro.

El funcionario, junto al resto del equipo jurídico del Gobierno; además del ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, y el viceministro de Ingresos, Alejandro Zelaya, se reunió ayer con diputados de ARENA, PDC, PCN y CD, y el no partidario Leonardo Bonilla en Casa Presidencial.

La reunión fue propuesta por Castro desde el viernes por la noche, luego de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia insistiera en un acuerdo entre órganos Legislativo y Ejecutivo para "procurar los consensos necesarios para la creación de una normativa que garantice los derechos fundamentales de los habitantes en esta pandemia".

Ante el vacío de ley, la Sala revivió el decreto legislativo 593 de Emergencia Nacional hasta el 29 de mayo. A partir de esa fecha será el fruto del acuerdo lo que legisle al país.

Diputados y Gobierno buscan consensuar un acuerdo mutuo para paliar la crisis por covid-19

Asamblea Y arena dijeron que hasta el lunes

Previo a la semiencerrona que inició pasadas las 4 de la tarde en CAPRES, quedó claro que los máximos representantes de ARENA y del FMLN no llegarían; resistiendo incluso, a la petición del mismo presidente de la república, Nayib Bukele.

"Respetuosos de las resoluciones de la Sala Constitucional, nuestro partido está dispuesto a iniciar el estudio y análisis público de la propuesta del gobierno, este lunes en la Asamblea", dijo el presidente del COENA, Erick Salguero, en Twitter.

Esta posición tomó fuerza cuando el mismo presidente de la Asamblea, Mario Ponce, compartió en la misma red social, fotografías de la petición formal hecha a Bukele para que asista al Palacio Legislativo para avanzar en la añorada ley.

"Tenemos a bien invitarle el lunes próximo a partir de las 9 de la mañana a reunión de la comisión política, en el salón cuscatlán, cotejando contenidos, destacando similitudes y diferencias, para perfeccionar la ley que sea de beneficio para nuestro país", concluye la carta enviada.

A esta solicitud, el FMLN no puso resistencia. "Quiero reafirmar que como FMLN hemos estado y estaremos abiertos al diálogo constructivo y serio. Por lo que creemos oportuno el llamado de la Asamblea al Ejecutivo, de una convocatoria formal para discutir la Ley Transitoria Integral para Enfrentar la Emergencia", escribió el secretario general del partido rojo, Óscar Ortiz.

El mandatario les tomó la palabra, no asegurando su presencia a la Asamblea, pero sí su compromiso: "El Gobierno asistirá el lunes a la Asamblea para continuar dialogando. Aceptamos la invitación", escribió; no sin antes exhortar a "empezar a dialogar ahora (sábado), continuamos mañana y así, el lunes, tendremos algo más concreto y avanzado. La pandemia no espera. No perdamos más tiempo", concluyó el mandatario.

Pequeños acuerdos

Aunque la premisa, reconocida tanto por diputados como por el Ejecutivo, es que las normativas propuestas por ambos bandos se asemejan más de lo que se distancian; ayer, en la reunión, solo se vería y estudiaría la del Gobierno, en una mesa de trabajo que fue a puertas cerradas y en la que Castro adelantó se lograrían "pequeños acuerdos" debido a la falta de los jefes de las bancadas legislativas.

"Nos da un poco de tristeza", enfatizó Castro. "Esperamos que el lunes sí se integren; aunque en lo personal, dejar las cosas para el lunes es demasiado", agregó.