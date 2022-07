Sin acuerdo por pago de bono municipal

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Usulután (SITRAMUS) informó que valora tomar acciones legales en contra de Luis Ayala, alcalde municipal por Nuevas Ideas, y su concejo municipal, ante la negativa de pagar los $350 en concepto de bono anual que reciben todos los trabajadores desde 2012.

El sindicato citó a Ayala ante el Ministerio de Trabajo para que esa institución mediara ante la problemática. En la primera ocasión Ayala no asistió, en la segunda cita envió una comisión, asistió a la tercera y les propuso entregar $150 a todos los empleados, pero el sindicato no aceptó. "No se pudo concretar el acuerdo del pago del bono. Alegaremos este punto (bono) ya no de manera administrativa sin irrespetar las autoridades. Agotaremos todas las vías legales", expresó Ernesto Estupinián, secretario de conflicto de SITRAMUS, quien admitió "es muy posible", denunciar ante los tribunales la falta de pago del bono.

SITRAMUS dijo que se promoverá un recurso de reconsideración ante el concejo municipal, antes de iniciar con las acciones legales en exigencia del bono.