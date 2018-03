Sin acuerdos por paro operativo en la alcaldía

Lee también

La paralización de labores en las áreas operativas de la Alcaldía de Santa Ana cumplió una semana, y hasta ayer al mediodía no se habían alcanzado acuerdos entre la administración y el Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía Municipal de Santa Ana (SITRAMSA), gremial que mantiene la medida.SITRAMSA suspendió las labores desde el lunes pasado y paralizó la mayoría de servicios municipales, incluyendo las áreas administrativas; se tomó las dos sedes municipales donde se desarrollan las actividades administrativas, cuyas puertas fueron cerradas con cadenas y candados por parte de miembros del sindicato, que también mantienen suspendidas las áreas operativas.El área administrativa fue restablecida al día siguiente, pero el sector operativo se mantiene en suspensión de labores desde entonces, afectando principalmente el servicio de recolección de basura, lo que ha obligado a la administración municipal a echar a andar un plan de emergencia para prestar el servicio.Sin embargo, esta acción de emergencia no alcanza a resolver en su totalidad la problemática y la basura se ha acumulado en varios puntos del municipio.La administración municipal también interpuso una demanda contra la acción sindical ante el Juzgado de lo Laboral de Santa Ana para que declare ilegal la suspensión de labores y se inicie el proceso de despido de los impulsadores de la protesta.Pero esto no ha amedrentado a los dirigentes sindicales. José Linares Ponce, secretario general de SITRAMSA, dijo que esta clase de demandas no va a hacerlos desistir en sus peticiones. “No les tenemos miedo. Mientras no seamos vencidos en juicio, no pueden decir ‘usted está despedido’”, afirmó.