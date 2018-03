Sin agua por bajo nivel en el caudal del río Tamulasco

Lee también

Habitantes de algunas colonias ubicadas en zonas urbanizadas más altas de la ciudad de Chalatenango están preocupados a causa del recurrente desabastecimiento de agua potable en sus sistemas domiciliares.Entre las colonias más afectadas están Los Pinares, San Francisco, Buena Vista, La Gramita, el barrio La Sierpe y una parte del barrio El Calvario, principalmente en el pasaje Caja de Agua.Según un técnico de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), el desabastecimiento obedece al bajo nivel del agua del río Tamulasco, del cual se abastece a una parte importante de la población chalateca, a través de un sistema de purificación y bombeo.“Habían dicho que este río llegaría hasta 2010, pero ha permanecido hasta 2017, con la forma de racionar. Cada año entrará menos agua. Posiblemente el otro año no entre”, agregó el técnico.“El problema es que arriba cogen el agua posiblemente para peceras, pero afecta a la presión del agua hacia Chalatenango, por eso no sube a las partes altas”, explicó el trabajador de la autónoma.Ante esta situación de descenso en el nivel del Tamulasco, el personal técnico se ha visto en la necesidad de cerrar –en ocasiones– las válvulas que dan paso libre para el agua de la zona baja de la ciudad, con el propósito de dirigir el agua en horas de la noche a los lugares de mayor altura.Una pobladora de la colonia La Fátima aseguró que lleva cerca de 11 días sin agua, aunque en ocasiones la ha recibido de madrugada. “La pila la tenemos con larvas porque no podemos botar el agua. Yo nunca había salido a lavar ropa y tuve que ir a una casa del otro lado”, contó.A pesar de la crisis hídrica, en algunas casas de las colonias afectadas hay más fluidez del vital líquido, ante lo cual los habitantes se preguntan por qué a nosotros nos falta y al otro pasaje no.“En la colonia San Francisco, a la 1 de la madrugada reciben agua, a veces se ven en la necesidad de pedirle pipas de agua a la ANDA. Pero hay personas que les regalan”, informó otro poblador.Los afectados solicitan a la autónoma un proyecto para abrir un pozo de 25 metros de profundidad en las cercanías del sistema de bombeo en el Tamulasco, para proveer la demanda actual.