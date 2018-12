Sin analfabetismo San Francisco Menéndez

El viceministro de Educación, Francisco Castaneda, y autoridades municipales declararon el viernes anterior a San Francisco Menéndez, en Ahuachapán, libre de analfabetismo.

De acuerdo con las autoridades del Ministerio de Educación (MINED), en el municipio se logró atender a 3,130 personas.

"Agradezco a Dios por la oportunidad que se me dio, antes no la tuve, pero ahora lo he logrado. Le digo a la demás gente que no se desanime, que ellos también pueden aprender a leer y escribir", manifestó María Boteo, beneficiada.

De acuerdo con el MINED, San Francisco Menéndez fue el noveno municipio de Ahuachapán que recibió el nombramiento luego de que el 96 % de su población fue alfabetizada.

Los otros municipios con la declaratoria oficial son Turín, El Refugio, San Pedro Puxtla, San Lorenzo, Guaymango, Apaneca, Atiquizaya y Jujutla.