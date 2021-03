Sin arrancar juicio contra ex ministro de Salud

Por una incapacidad médica del juez Campos Orellana, del Tribunal Tercero de Sentencia, se ha reprogramado nuevamente la instalación del juicio contra el ex ministro de Salud José Guillermo Maza y diez imputados más, esta vez para el 12 de abril.

La vista pública se instaló el pasado viernes, sin embargo el Tribunal dejó ayer sin efecto ese acto y decidió reprogramar el inicio del juicio para el próximo mes.

La representación fiscal manifestó su inconformidad con la decisión de las juezas ya que según ellos aún existen trámites pendientes sobre algunos escritos presentados por la parte fiscal y que aún no han sido resueltos.

"Están pendientes un recurso de revocatoria tanto de la parte fiscal como de la parte defensora. Ese recurso lo decide el juzgado y eventualmente si hay inconformidad de las partes la segunda instancia que en este caso sería la Cámara de lo penal", aseguró el representante fiscal.

Los fiscales también solicitaron el pasado viernes al tribunal que decretara un receso porque necesitaban consultar algunos documentos para prepararse mejor para los alegatos iniciales.

Óscar Lara, abogado defensor de uno de los imputados, señaló que la parte acusadora había solicitado, antes de la instalación del juicio, 30 días más para terminar de ubicar la prueba con la que pretenden vincular a los imputados en el proceso. Sin embargo, el tribunal resolvió "no a lugar" a dicha petición hecha por la fiscalía, basándose en que han transcurrido 11 años ya en este proceso. "Es tiempo suficiente en el cual ellos ya debían tener la prueba ubicada y solo para venirla a reproducir", dijo Lara.

En un inicio las juezas habían reprogramado el juicio para el próximo 6 de abril, pero los fiscales y los abogados defensores solicitaron más tiempo para que el tribunal resuelva sobre los recursos presentados. Por eso establecieron el 12 de abril para iniciar el juicio.

"Que se resuelva todo, que se sanée todo y que instalemos la vista pública sin ningún tipo de incidentes y ya con todos los incidentes resueltos", señaló el abogado defensor Lisandro Quintanilla.

El ex ministro de Salud Guillermo Maza mostró su molestia por los retrasos para el inicio del juicio en su contra. "No entiendo estas cosas, no sé como funcionan estos asuntos, pero es molesto para uno porque es cuarta vez que venimos y estamos aquí durante horas esperando", dijo Maza.

Además el exfuncionario aseguró que es inocente de lo que lo están señalando y espera que "el proceso sea justo".

Los once imputados están siendo procesados por los delitos de negociaciones ilícitas y estafa agravada que según cifras de la Fiscalía, suman $1.5 millones.

Dichos ilícitos, según la acusación fiscal fueron cometidos durante la construcción de los hospitales San Pedro en Usulután y Santa Gertrudis en San Vicente, que eran parte del proyecto Reconstrucción y Equipamiento de la Red de Hospitales Públicos, dañados por los terremotos de 2001 (RHESSA).