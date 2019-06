Sin consenso para refinanciar préstamo

Durante una sesión de concejo recientemente, la alcaldesa de Anamorós, en La Unión, Araceli Contreras, no obtuvo los votos necesarios de los concejales de oposición para iniciar el trámite requerido para que la comuna pueda comenzar el proceso de gestión de refinanciamiento de deuda.

La noción se planteó con la intención de que el concejo municipal diera el aval para solicitar la categorización de la alcaldía ante el Ministerio de Hacienda, y luego hacer las gestiones bancarias.

"Si se da el aumento del 2 % (del FODES) no veo necesario que se haga el refinanciamiento, por eso no he insistido. A menos que sucediera algo y lo declararan inconstucional entonces no me quedaría otra opción de hacer una sesión de concejo pública en donde las mismas comunidades vengan a solicitarle los votos al concejo", apuntó la alcaldesa.

Hasta mayo la comuna de Anamorós tenía una deuda de $1.1 millones, la cuál sería cancelada con el refinanciamiento, pero se buscaría obtener un excedente para ejecutar proyectos.