Pese a la situación sanitaria por la pandemia del covid-19 en el país, la militancia del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), realizó un acto de inicio de campaña, este domingo 27 de diciembre, fecha en que se aperturó la campaña electoral para diputados a la Asamblea Legislativa y el Parlamento Centroamericano y culminará el 24 de febrero próximo, cuatro días antes de los comicios del 28 de febrero de 2021.

En los últimos días, El Salvador registra un aumento en los contagios diarios de covid-19, pero esto no ha sido impedimento para que los partidos políticos realicen concentraciones para promover a sus candidatos, incluso antes de la fecha permitida por la ley.

Sin distanciamiento social, GANA realiza acto de inicio de campaña.

En la entrada de la sede de GANA, en la Sexta-Décima Calle Poniente, Colonia Flor Blanca, San Salvador, realizaron toma de temperatura y distribución de alcohol gel a cada una de las personas que ingresaban al lugar, sin embargo, se pudo observar que no hubo distanciamiento social entre las personas, a pesar que los organizadores habían prometido cumplir y exigir con todas las medidas de bioseguridad y prevención.

Sin distanciamiento social, GANA realiza acto de inicio de campaña.

"GANA no podía quedarse sin hacer un evento con lo importante que son para nosotros la selección del próximo año. Hemos tratado de cumplir con el distanciamiento social, convocamos solo a las planillas, pero siempre llegan personas que no están invitadas, no les podíamos negar la entrada, esperaríamos que esto no vaya a tener graves problemas, porque la mascarilla todo mundo la ha usado y eso es importante. Queríamos hacer un evento más grande en un estadio, pero por estas razones no lo hicimos”, explicó el diputado Guillermo Gallegos.

GANA presentó a 84 candidatos a diputados y diputadas y sus suplentes, de los 14 departamentos del país, y en su discurso, reiteraron el “incondicional "apoyo al presidente del ejecutivo.

Sin distanciamiento social, GANA realiza acto de inicio de campaña .

“Hoy GANA es un partido fuerte, grande y que va a marcar una época en la próxima elección. Vamos a seguir apoyando en la próxima legislatura al presidente de la república Nayib Bukele“, añadió Gallegos.

“Por su parte, el presidente de GANA, Nelson Guardado, aseguró que tienen 60 días para convertirse en diputados del pueblo. "Ahora vamos por la victoria, voto a voto. No descuidemos la defensa del voto. Debemos de trabajar en esos equipos electorales por la defensa del voto. La oportunidad es hoy”, instó.

Sin distanciamiento social, GANA realiza acto de inicio de campaña.

Una de las últimas frases del presidente Bukele abanderó el evento del partido de la golondrina: “GANA va a presentar 84 rostros, votemos por las personas que van a trabajar de la mano con el gobierno a favor del pueblo”, Nayib Bukele.