"Sin el Acuerdo de Paz... el presidente Nayib Bukele, no sería el presidente de El Salvador", dicen militares retirados referente a la derogación de su conmemoración

Luego de que el pasado 11 de enero la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, derogara r la conmemoración de los Acuerdo de Paz y fuera declarado el 16 de enero como "Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado" los militares retirados Jorge González Segura y José Antonio Castillo en la entrevista televisiva Diálogo con Ernesto López, calificaron esta acción como un atentado contra la historia salvadoreña.

"Esta mañana me voy a atrever a iniciar diciendole al diputado Crhistian Guevara que no atente contra la historia, pero si va a atentar contra la hostoria dede documentarse pero sobre todo no pierda los tiempo y el hilo conductor", aseguró Gonzalez, haciendo referencia a un error que tiene el decreto aprobado que fue introducida en la agenda por el diputado de Nuevas Ideas tras presentar la modificación de agenda para incorporar dicha petición.

"Mire que error craso señor diputado, usted dice que el 16 de enero de 1992 se firmó entre el gobierno de la República El Salvador y el FMLN, eso es falso, la Firma de los Acuerdos de Paz después de todo un proceso que es digno de admirarlo en nuestro país y ha sido reconocido internacionalmente se llevó a cabo, señor diputado, el 31 de diciembre de 1991 como fecha perentoria. Realmente atenta con toda la historia, pero aparte de que atenta lo promovemos y estamos dandole al país de que tenemos, esta expresión, memoria corta", agregó González.

Según datos históricos, el 31 de diciembre de 1991, en el acta de Nueva York I, fue la fecha en la que se estableció que la paz definitiva se firmaría en el Castillo de Chapultepec, México el 16 de enero de 1992, y que el cese del enfrentamiento armado iniciaría el 1 de febrero del mismo año.

Por su parte el coronel Castillo, aseguró que por más que se quiera borrar este capítulo de la hostoria salvadoreña este ha sido uno de los proceso más ejemplares a nivel mundial a pesar que tuviera algunas imperfecciones, pero que no se puede rechazar y catalogar como "una farsa" como lo ha hecho el presidente Bukele.

"Por más que se intente borrar o reescribir la historia la historia lo que si está claro es que el proceso de paz salvadoreño constiyó uno de los procesos más ejemplares a nivel mundial conducido por Naciones Unidas y que también permitió que los grupos alzados en armas, el fMLN, se convirtiera en un partido, arribara al poder y una vez en elpoder ajerciera su mandato", dijo Castillo.

"Sin el acuerdo de Paz y si hubiese ganado acá la insurgencia armada como lo ganó en Nicaragua, por ejemplo, el presidente Nayib Bukele, no sería el presidente de El Salvador, pasaría lo que está pasando en Nicaragua donde Daniel Ortega, se reelige y aún metiendo a presos a todos los opositores políticos se vuelve a reelegir, que no permite esto, esto lo permite el sistema democático y el ejercicio de la democracia sin el cual no podemos decir nosotros que hubiera sido posible sin un Acuerdo de Paz que, con todas la imperfecciones, que yo debo señalar porque el acuerdo de paz no fue perfecto", agregó.

Además, González señaló que con la firma de este nuevo decreto "demuestra la insensatez de querer mezclar una cosa con otra" y que "en cuestión de historia tu no puedes cambiar de un plumazo los eventos de los cuales el pueblo salvadoreño celebra".

Desde 2021 el gobierno de Bukele ha trabajado en opacar la conmemoración de Los Acuerdos de Paz restandole importancia, y este año al tener la mayoría de diputados en la Asamblea logró prácticamente desaparecer este hecho tan importante para la historia del país.