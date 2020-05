"Sin electricidad no podemos hacer tareas"

Bryan Orellana, sus cuatro hermanas y su papá que padece de insuficiencia renal, se distraen por las tardes sentándose en unas sillas plásticas afuera se su vivienda ubicada en el cantón Loma El Chile, en Yamabal, Morazán.

Los cinco hermanos estudian en el Centro Escolar Pedro Pablo Castillo, situado en Yamabal, en donde cursan primer año de bachillerato, noveno , sexto, tercero y segundo grado. Su situación de estudio se ha complicado ya que en su casa no hay energía eléctrica.

Los hermanos no pueden realizar las guías escolares que docentes del Ministerio de Educación (MINED) les pasan dejando por su casa, ya que hay temas que no entienden y no pueden pedir ayuda por carecer de electricidad y aparatos electrónicos, mucho menos tienen acceso a Internet.

Bryan sabe que la única forma de salir de la pobreza es estudiando y trabajando, es por eso, que tiene dos años de trabajar como mozo y estudiar a distancia. "Ya tenemos tres años de vivir sin luz y es cierto que siempre se necesita, pero nunca nos habíamos sentido tan preocupados como hoy que la ocupamos para hacer las tareas, preguntar a la profesora o buscar en internet, es por eso que no podemos avanzar. Ya queremos que pase todo esto (cuarentena) y poder regresar a la normalidad", expresó Bryan.

En la vivienda hay un televisor, pero nunca se enciende, por lo que la diversión de la hermana menor es sentarse en una silla plástica y hacer sus tareas en una mesa de madera que se encuentra apoyada en la pared de adobe. "A mi me gustaría que alguien me ayudara con la energía eléctrica y me regalara una mesita para que todos puedan hacer las tareas. En esta mesa se sientan todos y se cae porque ya no sirve. La mesa está apoyada a la pared", dijo José Álvarez, padre de los menores, quien tiene nueve años de padecer de insuficiencia renal. La madre de los cinco menores también sale a trabajar, lava y plancha ajeno, pero debido a la situación de emergencia por ahora no está laborando.

Aunque, la casa de la familia no está muy lejos del tendido eléctrico no han logrado acercar la conexión hasta su vivienda. El fogón de la cocina de leña en la que hacen las tortillas y sus demás alimentos es lo único que alumbra la casa por la noche. Nada de lámparas, camas, refrigeradora, cocina con gas, o radio. Celular hay uno que le han prestado a don José. Aunque no hay manera de cargarlo en su casa, por lo que paga $0.25 para cargarlo en casa de otras familias de la comunidad o cuando viaja al centro de Yamabal.

Los cinco hermanos duermen en hamacas. Las niñas más pequeñas lo hacen juntas en una misma hamaca, ya que la falta de dinero les ha impedido comprar camas. "Nunca hemos tenido un teléfono con internet y solo he escuchado que se utiliza para hacer tareas", comentó Heidy, quien sueña con estudiar medicina.

El jefe de la familia, don José, cuida la casa, ya que por su estado de salud se le dificulta salir a trabajar. Dice que muchas veces solicitaron ayuda, pero aún así, no han logrado que se les instale la electricidad. "Ojalá que alguien nos ayudará a poner la luz y que les donaran computadoras a los niños para que ellos hagan las tareas. Y si se pudiera unas camas o víveres, porque en realidad somos pobres y me preocupa el futuro de mis hijos. Nos pueden llamar al 7496-6975", dijo don José.