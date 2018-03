Sin escuela formal en el cantón Valle Nuevo

Lee también

Alrededor de 50 niños han dejado de estudiar en la colonia El Milagro del cantón Valle Nuevo, en El Paraíso (Chalatenango), pues no tienen las condiciones mínimas de infraestructura adecuada para educarse, por lo que piden asistencia al Ministerio de Educación (MINED).La escuela más cercana es el Centro Escolar Fray Bartolomé de Las Casas, en El Paraíso, a unos 4 kilómetros de donde residen varios de los escolares.Representantes de la comunidad El Milagro manifiestan que las familias no pueden mandar a sus hijos tan lejos debido a la inseguridad en la zona, así como por el riesgo de ser atacados por ganado y la falta de dinero para pagar el trasporte colectivo.Carlos Galdámez, presidente de la Asociación de Desarrollo Comunal de la colonia El Milagro (ADESCOCMIL), manifiesta que a principios de este año le solicitaron a Matías Varela, director departamental de Educación, la asignación de maestros para la atención de unos 78 niños en la casa comunal.“Él nos puso la excusa de que no había seguridad en la casa, porque el norte podía tumbar las láminas, y tampoco había servicios sanitarios. Es cierto, pero por algo debemos empezar”, consideró Galdámez.Tres profesores impartieron clases a los niños de primero a sexto durante varios días a principios de este año de forma voluntaria en la casa comunal, la cual carece de los servicios de energía eléctrica, agua y luz, con la esperanza de obtener una plaza.Varela les habría prometido solventar la problemática en un terreno propiedad de la comunidad.Se intentó obtener declaraciones del funcionario a través de una llamada a su celular, pero no respondió.