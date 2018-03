Sin fecha apertura del nuevo hospital

Lee también

El impacto que se tendría a inicios de este año con el funcionamiento del nuevo Hospital Nacional de La Unión, anunciado hace tres meses por el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, aún no es percibido por la población, pues todavía se ejecutan trabajos, según se observa en el lugar del proyecto.Las empresas constructoras aún trabajan en algunos detalles de la obra, la cual se ubica cerca del Monumento al Soldado, en Conchagua, un proyecto que se esperaba fuera inaugurado en los primeros meses de este año, tal como lo anunció Ortiz en una visita realizada a mediados de noviembre pasado.La fecha de la inauguración sigue siendo una incógnita, y se buscó ayer la postura del director del antiguo hospital, Edwin Alfaro, para conocer las razones del atraso, pero se indicó que no estaba en el centro médico y que para hablar sobre ese tema necesitaba autorización de sus jefaturas.Una fuente reveló que en el nuevo hospital todavía se colocan tuberías de vapor y se instalan aires acondicionados, lo cual se podría extender por otro mes. Agregó que también faltan algunos equipos para ciertas áreas del centro asistencial.La gobernadora departamental de La Unión, Grisia Hernández, informó que aún no han recibido información sobre cuándo comenzará a funcionar el nuevo hospital, pero que están a la espera de que sea este año.“Solamente hay que esperar. Yo sé que la población unionense quiere que ese hospital sea inaugurado para recibir los servicios que allí se van a dar, pero hay que tener paciencia”, dijo la representación del presidente de la República en el departamento.En tanto, las atenciones a los pacientes siguen siendo brindadas en las antiguas instalaciones hospitalarias ubicadas en el barrio Concepción, pero los usuarios expresan que las autoridades deberían agilizar la apertura de servicios en el nuevo hospital.“Aquí es bien pequeño y hay varias incomodidades. Yo creo que ya que tienen el hospital nuevo, deberían agilizar el traslado, porque allá sin duda habrá una mejor atención”, comentó Sonia Alvarado, quien pasaba consulta ayer en el actual centro médico.En reiteradas ocasiones las autoridades de Salud han postergado las fechas de inauguración de dicho hospital, el cual también presentó retrasos en su construcción. En el proyecto se hace una inversión de $13.1 millones.Se espera que el nuevo hospital cuente con 105 camas, tres quirófanos, seis consultorios médicos y dos salas de parto, entre otras áreas.