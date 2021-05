Sin fecha para construir mercado

El comisionado presidencial para proyectos estratégicos, Cristian Flores, se reunió con vendedores del parque Barrios de San Miguel que perdieron sus puestos de ventas en el incendio ocurrido el 6 de abril.

Durante el encuentro Flores, informó a los vendedores que por el momento no hay una fecha prevista para iniciar la reconstrucción del parque.

"No me atrevería a dar una fecha de inicio de construcción porque hay cosas previas, no queremos hacer algo a la ligera, algo mal hecho, necesitamos hacer estudios de suelo y que sea factible para el estilo de vida de toda la comunidad y que sea atractivo", manifestó.

Agregó, que a través de estos estudios se determinará si el nuevo mercado será reconstruido en esa misma área o se ubicará en otra zona de San Miguel. Para esto, dijo, se verificará la factibilidad económica del gobierno para ejecutar el proyecto.

"Estamos evaluando para ver el lugar ideal, si es este o será otro, pero sí se está trabajando para que se haga algo rápido", expresó Flores.

Consideró, que el nuevo edificio deberá ser construido con un sistema resiliente, que tenga sistema contra incendios para evitar que situaciones ocurridas anteriormente vuelvan a pasar.

Por su parte el alcalde Wilfredo Salgado, manifestó que mientras inicia la construcción del nuevo mercado, ha propuesto a los comerciantes instalarlos en el mercado San Nicolás, en un predio ubicado frente al rastro municipal y en los alrededores de calle Chaparrastique o parqueo municipal, pero aseguró que no todos están de acuerdo.