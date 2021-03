Sin fecha para que Hacienda pague FODES a las alcaldías

El pago del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES) a las alcaldías continúa siendo una incertidumbre por parte del gobierno, luego que, ayer, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, asegurara que están buscando maneras de financiarlo con deuda externa.

El pasado 4 de febrero, la Sala de lo Constitucional aceptó una demanda del alcalde de Santiago Texacuangos, Alberto Estupinián Ramírez, y emitió una medida cautelar en la que ordenaba a Hacienda hacer las gestiones para realizar el pago del FODES que se ha mantenido estancado desde junio del año pasado.

En su momento, el ministro de Hacienda fue captado en un video en un evento del partido Nuevas Ideas en el que decía que el FODES sería pagado “luego de las elecciones”.

Ayer, consultado sobre el tema, Zelaya —que desde que se emitió la cautelar dejó de presentar demandas de evasión de impuestos en los llamados “jueves de evasores” y de asistir a entrevistas— aseguró que la medida cautelar no le ordenaba pagar sino gestionar y conseguir los fondos. “No me pueden obligar a realizar un pago cuando saben que no tengo la capacidad de realizarlo. Ya dije desde un inicio que ibamos a hacer las gestiones”, apuntó Zelaya.

El ministro agregó que enviaron una carta al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para conseguir financiamiento para pagar la deuda del FODES. “En esa gestión estamos. Cuando tengamos la gestión finalizada, se realizará el pago”, agregó, sin explicar porqué cubrirán con deuda externa si el FODES debe salir de los ingresos corrientes del Estado.