Sin herramientas para medir la situación actual de la niñez

¿Qué está pasando con la niñez en El Salvador desde que el país entró en emergencia por la pandemia de covid-19? ¿Se le están garantizando y cumpliendo sus derechos? ¿Ha sufrido mayor cantidad de vulneraciones? Son preguntas que, hoy por hoy, no pueden ser respondidas a cabalidad, debido a la falta de herramientas para medir la situación actual de la niñez, según advierte World Vision (Visión Mundial).

Tanto las rutinas de la niñez como las de la adolescencia se vieron interrumpidas de forma abrupta: ir a sus centros escolares, interactuar con sus docentes y compañeros de clases, visitar a sus familiares, salir a la tienda por una golosina; y, a simple lectura, parecieran actividades poco trascendentales, a juicio de las personas adultas, pero el hecho de tener que pasar más tiempo en la casa les está pasando factura, precisamente porque están absorbiendo muchas tensiones que están afectando su salud mental.

El problema de fondo es que ninguna entidad, gubernamental o no gubernamental, tiene la capacidad de identificar dónde están ocurriendo estos problemas y en qué magnitud, para erradicarlos.

Los últimos datos que se tienen sobre vulneraciones a los derechos de la niñez y de la adolescencia datan de abril de 2020, en cuanto a denuncias, avisos, casos de oficio, según la información oficial de la Juntas de Protección del Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA), apuntó el coordinador del programa “Entornos para la Protección” que desarrolla Visión Mundial en el país, Miguel Gutiérrez, quien destacó que es necesario formular dos preguntas claves: ¿A través de qué herramientas se está midiendo la situación de la niñez en el país? y ¿Son estos mecanismos de medición limitados o pueden ser más fuertes?

“Una de las razones por las que se argumenta que no se están actualizando los datos en este tiempo de pandemia es porque las Juntas de Protección no tienen la capacidad instalada para poder hacer un monitoreo de todo el territorio que les corresponde; y aquí tenemos el factor humano: si las Juntas no cuentan con el equipo necesario para ir al terreno porque hay riesgo de exposición, lo que vino a traer esta pandemia fue otra diicultad o reto para poder mapear qué está pasando con la niñez”, valoró Gutiérrez.

Para sondear cuáles están siendo las repercusiones del encierro en la niñez y la adolescencia, Visión Mundial ha estado organizando conversatorios virtuales, con alrededor de 600 participantes, quiénes han evidenciado que a las condiciones físicas se han sumado las emocionales.

No poder asistir a sus centros escolares no solo les está limitando el acceso a la educación, porque muchos no tienen acceso a Internet, o la señal es muy mala en sus comunidades, o los aparatos celulares por medio de los cuales se pueden conectar son de sus mamás o papás y se los llevan cuando salen a trabajar, o no hay dinero para pagar el saldo y tener conectividad, sino que también les está impidiendo detenerse, por ejemplo, en el parque para tener un momento de recreación.

Por otra parte, el confinamiento ha desembocado en que acumulen precupaciones que solo les conciernen a adultos: como la situación económica familiar o como la falta histórica de agua potable, más en un momento en el que es vital para no contraer el covid-19.

“Ahora la niñez está dentro de un entorno, en su hogar, donde muchas veces hay hacinamiento todo el día, lo que genera tensión en la convivencia, en primer lugar; en segundo lugar, ahora sufren la preocupación de que si mamá y papá van a perder el trabajo, o si no pueden salir a vender, o si ya se quedaron sin ingresos, o si van a perder la milpa por las langostas; y en tercer lugar, padecen viejas prácticas de crianza, donde los adultos descargan su estrés con los hijos”, añadió Gutiérrez.

A sus palabras se sumaron las de la coordinadora del programa “Oportunidades para la vida”, también desarrollado por Visión Mundial, Keren Quintanilla, quien añadió las complicaciones en las que se están viendo también las madres y los padres de familia.

“Este cambio ha significado una recarga para madres y padres en cuanto al rol de educadores, más allá del cuido, que estaba garantizado una buena parte del día en los centros escolares, está el teletrabajo, o su preocupación si ya perdieron el trabajo, y esa preocupación la empiezan a padecer los niños y las niñas”, expresó.

“En las palabras espontáneas de la niñez están reflejadas las preocupaciones de sus madres, padres o cuidadores. En palabras muy propias nos han ido contando cómo se sienten”, agregó.

Tanto Gutiérrez como Quintanilla destacaron que han visto interés desde el Gobierno en atender la salud mental de la población salvadoreña, sin embargo, señalaron que es importante que otros actores se sumen al esfuerzo para abordarlo de manera multidimensional, como lo hace Visión Mundial a través de sus equipos humanitarios en los diferentes países



APOYO AL PAÍS

World Vision (Visión Mundial) trabaja en el fortalecimiento de habilidades blandas y en la configuración de un plan de vida desde la niñez; también trabaja en generar entornos seguros en escuelas y comunidades; procura el acceso a agua potable y saneamiento, entre otras problemáticas.