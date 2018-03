Sin importar el nivel educativo, las salvadoreñas ganan menos que los hombres

Lee también

A propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, vale la pena hacer una revisión de la situación de las salvadoreñas, tomando como base los datos estadísticos de la más reciente Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) desarrollada entre enero y diciembre de 2015. Esta es elaborada de tal manera que los datos recabados tienen una vigencia para los siguientes cinco años, período tras el cual la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) publica una nueva.Este informe refleja una vista generalizada sobre las principales ocupaciones que tienen las salvadoreñas, qué edad tienen la mayoría, cuál es el nivel de acceso a la educación, al empleo, a la salud, entre otros.Los datos proporcionados por la encuesta indica que de las 6,459,911 personas que conforman la población total de El Salvador, el 52.5 % (3,388,669) son mujeres y 47.5 % (3,071,242), hombres. Partiendo de esa cifra, la mayoría de ellas (55 %) son niñas, adolescentes y jóvenes, es decir, tienen entre cero y 29 años. El resto (45 %) van desde los 30 años hasta los 85 y más.El 12.4 % de las mujeres arriba de diez años en El Salvador no saben leer, escribir o comprender una frase simple y corta. Esta cifra tiene una brecha de 3.4 puntos porcentuales respecto a la alfabetización de la población masculina, que tiene un porcentaje de 9 %. No obstante, la DIGESTYC asegura que "uno de los hallazgos que se destaca es que hay una tendencia al cierre de brechas por género, en el acceso a la alfabetización" (esto al hacer un análisis por rangos de edad).Relacionado a esto, la encuesta refleja que el 32.6 % de niñas en la edad para asistir a educación parvularia (4-6 años) no lo hacen; en la educación básica, el porcentaje es de 6.4 % y en bachillerato, 38.9 %. Al compararlo con la población masculina, los porcentajes son similares, de 34.2 %, 6.4 % y 36.8 %, respectivamente.De las adolescentes entre 15 y 18 años de edad, un 17.2 % no asiste al bachillerato por "quehaceres domésticos". En el caso de ellos, esta causa es casi nula, solamente un 0.3 la nombró como lo que le impedía recibir educación media. Mientras tanto, las razones relacionadas al aspecto económico (muy caro) y el desinterés por estudiar son similares en ambos géneros; y la necesidad de trabajar, como una limitación, es más marcada sobre todo en los hombres.Como resultado, las mujeres a partir de los seis años de edad tienen un promedio de 6.7 años de escolaridad mientras que los hombres tienen un poco más (6.9 años). La educación de las niñas es uno de las apuestas para librarlas de los sistemas de explotación o discriminación; no obstante, los datos reflejan que en El Salvador el nivel de años de estudio aprobados no significan una igualdad en la cantidad del salario recibido respecto a los hombres.Los salvadoreños que están en la edad de trabajar, es decir, que tienen al menos 16 años de edad, conforman el 71.5 % de la población total de El Salvador; esto es un equivalente a 4.6 millones de personas. De este universo, las mujeres conforman la mayoría, con un 54 % (2,493,459), frente a un 46 % (2,123,196) de hombres. Sin embargo, esto no significa que todos ellos trabajen, pues hay algunos económicamente activos y otros inactivos.Al analizar cuántas de las personas que se encuentran en edad para trabajar están "ocupadas u ofertando su fuerza de trabajo al mercado laboral por cada 100 personas en edad de trabajar", la participación global es de 80.2 % en hombres y de 46.7 % en mujeres, es decir que los primeros casi duplican a las últimas y la tasa de inactividad en las mujeres es mayor (53.3 %) que en los hombres (19.8 %).En cuanto a la cualificación de esta Población Económicamente Activa (PEA), tomando en cuenta el nivel de escolaridad según el género, las mujeres tienen más años (8.4) que los hombres (8). Sin embargo, al separar los sectores rurales de urbanos, los parámetros cambian.La historia indica que las mujeres, por su género, han recibido un salario menor que el de los hombres en diferentes ramas de trabajo o países. En El Salvador, la condición de desigualdad en este ámbito aún no se supera.Según la DIGESTYC, el salario promedio de una mujer es siempre inferior al de un hombre a pesar que tengan los mismos años de estudio aprobados, es decir, la misma calificación laboral. Por ejemplo, el promedio del salario que recibe una persona "x" sin ningún año de estudio aprobado es de $166.28 en El Salvador. No obstante, si se es hombre, el salario sube del promedio hasta alcanzar los $180.37 y si se es mujer baja hasta los $153.62.Lo mismo pasa con los que tienen más años de estudio. Para los que tienen trece años aprobados o más el salario promedio es de $574.6. Sin embargo, para los hombres esta cifra aumenta a $612.47 y para las mujeres baja a $535.37 en promedio. "La disparidad de género se mantiene independientemente del nivel educativo que hayan alcanzado las mujeres", se lee en el informe.No obstante, también hay excepciones. Por ejemplo, en la rama de la construcción, el salario promedio de un hombre es de $279.85 mientras que las mujeres perciben $996.06; así también se da el caso en las actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales, en las que los hombres ganan un salario promedio de $561.24 y el de las mujeres es de $1,500.En otras áreas como pesca, comercio, hoteles y restaurantes, intermediación financiera, inmobiliarias, enseñanza, servicios comunales sociales y de salud, servicios domésticos u otros, la condición de menor salario en mujeres se repite.Según la DIGESTYC, la encuesta estableció que "respecto al sexo se observa que en el caso de las mujeres ocupadas, los 4 grupos ocupacionales más representativos son como trabajadoras de los servicios o vendedoras de comercio y mercados (42.2%), trabajadoras no calificadas (22.4%), oficiales, operario o artesanos (10.6%) y técnicos y profesionales de nivel medio (7.1%). Por su parte, para los hombres ocupados, los 4 grupos ocupacionales más representativos son como trabajadores no calificados (29.1%), trabajadores de los servicios o vendedores de comercio y mercados (17.6%), oficiales, operario o artesanos (16.0%) y agricultores, agropecuarios y pesqueros (12.5%)"."Al revisar los niveles salariales promedio mensuales por grupo ocupacional, se destaca que las diferencias por sexo se mantienen, en tanto que los hombres perciben salarios más altos que las mujeres, se exceptúan de esta situación las mujeres que trabajan en labores técnicas y profesionales de nivel medio", explica.Por otra parte, la mayoría de las mujeres pertenecientes a la población ocupada son asalariadas permanentes (36.2 %), un 31.6 % tiene cuenta propia sin local y 9.9 son del servicio doméstico.En cuanto a la población económicamente inactiva, "en términos absolutos", esta asciende a 1,748,689 personas, de las cuales el 76 % son mujeres. La mayoría (69.6 %) manifestó que no buscó empleo por los quehaceres domésticos.En el ámbito de la salud, la cantidad de población que padeció una enfermedad, síntoma o lesión es mayor en el caso de las mujeres (11 %) que en los hombres (10.5 %). Por el contrario, mientras las féminas son el sector mayor en padecimientos, un menor porcentaje de ellas tiene acceso a un seguro médico (22.8 %) comparado con los hombres (24.3 %).De las mujeres que pertenecen a la población ocupada, solo el 36.6 % tiene cobertura de seguridad social y este porcentaje es mayor respecto al 33.2 % de los hombres con la misma condición.