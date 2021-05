Sin información para evaluar gasto social

Como en otros años, en lo que va de 2021 el Presupuesto General de la Nación también ha sufrido modificaciones, pero especialistas señalan que la falta de transparencia dificulta determinar la eficiencia y efectividad de estas operaciones, especialmente las referentes al gasto para desarrollo social.

El economista José Luis Magaña, miembro de AltavozEs, consideró como un retroceso el recorte de más de $58 millones en gasto social, aplicado durante el primer cuatrimestre del año. Afirmó que esto puede impedir el desarrollo de iniciativas que benefician a las comunidades.

Magaña explicó que la durante elaboración del informe de AltavozES sobre la ejecución del presupuesto 2021, no pudieron identificar todos los movimientos dentro de las partidas del Estado, debido a la falta de documentos públicos que justifiquen dichas transacciones.

Algunas modificaciones se hicieron dentro del as mismas carteras de Estado y se encuentran en el Diario Oficial, pero no hay rastros de otras, por lo que no descartó que hayan sido de institución a institución, pero no se solicitó la aprobación de la Asamblea Legislativa.

Helga Cuellar, directora del Departamento de Estudios Sociales, en la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), apuntó que hasta ahora no se conoce en detalle el plan de educación. La experta explicó que sólo se conoce un borrador que detalla actividades "no necesariamente vinculadas a las fuentes de financiamiento. No tenemos garantía de cómo se van a financiar", explicó.

Cuéllar dijo que no conocer las prioridades de la política social del Gobierno, bajo el que" no son públicas", representa una complicación a la hora de evaluar la ejecución del gasto.

Ricardo Castaneda, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), expuso que el Gobierno de turno no ha presentado un plan social como la ley lo indica. "Entonces , no tenés claridad sobre cuáles son los principales resultados que se quieren abordar", acotó. También destacó que pese al aumento presupuestario de las carteras de Salud y Educación "hay programas específicos, especialmente dentro del tema social, que efectivamente han ido reduciéndose en los últimos años" y añadió que no hay información sobre la situación económica y social del país.