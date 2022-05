Sin información sobre audiencia de capturada en La Tiendona

Tirsa Lizama fue capturada el 9 de mayo de 2022 durante el régimen de excepción y, pese a que ya pasaron los 15 días máximos de detención, su esposo, Víctor, denuncia que nadie le da respuesta sobre cómo va el proceso judicial en su contra.

"La audiencia inicial debía realizarse el martes, pero según lo que me ha comentado una persona que me está ayudando, su nombre no aparece en los listados de audiencias de ese día ni en los de hoy (miércoles)", explicó Víctor, quien es comerciante en el sector norte de La Tiendona y se ha quedado a cargo del bebé de ambos, que tienen nueve meses de edad.

Víctor asegura que en la Procuraduría General de la República (PGR) le han negado información a la abogada que representa a su esposa. "Ella ha estado consultando y no ha tenido acceso. Creemos que es por lo mediático del caso que no quieren dar más información", señaló.

La mañana del 9 de mayo de 2022, 12 agentes de la Sección Táctica Operativa (STO) de la PNC llegaron y, sin mediar palabra, capturaron a Tirsa, pese a que ella no tenía antecedentes.