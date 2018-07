Sin licencia, evadió el control, pero encontró la muerte

“A César lo asesinaron el 3 de enero de 2016, después que salió de su trabajo en Chalchuapa, Santa Ana, y se dirigía hacia su casa, en Atiquizaya, Ahuachapán. Lo asesinaron ocho sujetos, entre ellos un menor de edad, que creyeron que pertenecía a una pandilla rival. Lo asesinaron al tratar de evitar una multa de tránsito”.

Así resumió el caso un fiscal de la Unidad de Vida de la oficina de Ahuachapán al referirse a César Edgardo López, de 22 años, quien por evadir un control policial en la carretera entre Chalchuapa y Atiquizaya, encontró la muerte.

Amigos de César recuerdan que con mucho sacrificio había logrado adquirir a créditos una motocicleta para viajar a su trabajo, pero no había tenido dinero para obtener la licencia de conducir. “Le emocionó tener su moto. Era muy amable y servicial, no era para nada egoísta, y le gustaba darle ‘ride’ a sus compañeros de trabajo y amigos. Pero vivía con el temor de que los policías le quitaran la moto, porque no le alcanzaba el dinero para ir a Santa Ana a sacar la licencia, porque algunos (agentes) son bien fregados y no entienden de razones”, expresa Roberto C., amigo de la víctima.

Para la Fiscalía, lo que sucedió ese 3 de enero fue una serie de situaciones nada favorables para el joven motociclista y otra persona.

“Lo que sucedió fue una cadena de eventos que desgraciadamente culminaron con dos homicidios en un mismo día, víctimas inocentes que no tenían nada que ver con los pandilleros”, dijo el fiscal al ojear el expediente que tiene las fotografías, actas de inspecciones y el relato de “Renegado”, un testigo criteriado que participó en ambos homicidios.

De acuerdo con lo expresado por “Renegado”, en la mañana él junto al grupo de criminales se encontraban reunidos en la colonia San Juan, del cantón Izcaquilillo, en Atiquizaya, cuando fueron atacados por pandilleros. Mataron a Juan Francisco Rodríguez Damas, quien intentó refugiarse cuando pasaba circunstancialmente por la colonia.

Seis horas después, cerca de las 4 de la tarde, vieron ingresar una motocicleta a la colonia Gisela, del caserío Cruz Verde, de Atiquizaya, y obligaron al conductor a detener la marcha y bajarse.

“Estaban alertados y luego vieron entrar a la colonia a César Edgardo López, quien iba manejando su motocicleta, lo detuvieron y le preguntaron qué andaba haciendo por ese rumbo, a lo que la víctima les dijo que la Policía tenía un retén en la carretera y que él no tenía licencia”, narró el fiscal, y agregó que los pandilleros le quitaron el DUI y observaron que vivía en Atiquizaya, por lo que creyeron que era parte de la pandilla que los había atacado en horas de la mañana.

“Fue privado de libertad y se lo llevaron cerca de una ladrillera, donde tras pegarle y acuchillarlo, lo semienterraron en un predio baldío, en un intento de ocultar el crimen”, dijo el fiscal.

Horas después la Policía realizó un operativo y logró las primeras capturas, y en meses posteriores se logró desarticular una estructura integrada por más de 50 pandilleros.

A los homicidas del motociclista el Juzgado Especializado de Sentencia en Santa Ana impuso una condena de entre 24 y 29 años de prisión.

“A César lo mataron porque le tuvo miedo a la infracción, a lo “yuca” como son algunos policías. Pero quizá era preferible eso a lo que le hicieron esos desgraciados. Quizá estuviera vivo, pero eso ya no lo sabremos”, dijo el amigo de César.