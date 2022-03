Sin lugar para estacionarse en el centro histórico de Santa Ana

German Salguero labora en una oficina del gobierno ubicada en el centro histórico de Santa Ana. Entra a las 7:30 de la mañana, pero prefiere estar antes debido a lo difícil que se ha vuelto en los últimos años encontrar un espacio en la zona para estacionarse.

"Después de las 8:00 de la mañana es casi imposible encontrar un lugar donde parquearse en las calles del centro de Santa Ana", dice Salguero.

La percepción del santaneco no está alejada de la realidad ya que, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial del Viceministerio de Transporte (VMT), hasta enero de 2022 el parque vehicular en el municipio de Santa Ana es el tercero más grande de todo el país con 64,385 vehículos, solo superado por San Salvador y San Miguel.

Según el VMT, Santa Ana ha tenido un crecimiento acelerado de vehículos en los últimos cinco años, pasando de 49,814 en 2017 a la cifra actual, que significa un aumento de 14,571 en este periodo.

Otra de las causas de la problemática es que muchos comercios reservan parqueos con conos o cualquier objeto.

"Para nosotros es muy difícil porque necesitamos descargar productos para la tienda, es por eso que salimos a apartar el puesto desde las 6:00 de la mañana", dijo Belinda Amalia López, comerciante de productos telefónicos que se ubica sobre la avenida Independencia.

No obstante, el artículo 10 del capítulo II de la Ordenanza Reguladora del Comercio en Vía y Lugares Públicos y Mercados Periféricos de la alcaldía de Santa Ana se expresa que existirá una coordinación entre el CAM y la PNC para evitar este tipo de situaciones.

En el centro histórico santaneco funcionan al menos cuatro parqueos privados con una capacidad aproximada de 25 vehículos cada uno, pero se constató que dos de estos permanecían a menos del 50 % de su capacidad, lo que evidencia que las personas prefieren no gastar en estacionamientos.

Turismo

El centro histórico santaneco, que incluye la alcaldía, el teatro, la catedral y el parque Libertad, es uno de los principales atractivos turísticos del municipio. Sin embargo, la falta estacionamiento lejos de ayudar a promover las visitas externas las aleja, consideraron comerciantes del rubro del turismo.

"Muchos vienen a Santa Ana para conocer la catedral o el parque Libertad, pero se topan con que no hay parqueos o que deben dejar los carros a cuadras de distancia, y eso los desanima y deciden no quedarse o no volver, y esto afecta al turismo", dijo Martha Dolores de Suárez, dueña de una venta artesanías en el centro.