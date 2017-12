Sin luz pública por deuda municipal

Los residentes de la urbanización Terranova, ubicada en el cantón San Francisco, del municipio de Santa María, en Usulután, se encuentran sin el servicio de alumbrado público desde el pasado viernes, porque la alcaldía no ha cancelado varias facturas a la empresa encargada de distribuirlo.

Nicolás Castellón, alcalde de Santa María, confirmó que la comuna adeuda $1,052 en concepto de cuatro meses de servicio de energía, pero que no lo han cancelado debido a que los habitantes de la urbanización deben en impuestos más de $27,000 en el cobro de diferentes servicios.

El jefe municipal señala que la urbanización Terranova fue finalizada en 2007 y la empresa constructora decidió que EDESAL fuera la administradora del servicio de alumbrado público, y es la que cobra a la comuna.

“Nos cobra el servicio y el municipio le cobra el alumbrado público a la urbanización Terranova, ellos son los que no pagan ni el alumbrado ni la recolección de la basura, incluso una zona verde que tienen ellos es de la municipalidad, para ir aclarándole a las personas”, afirmó el funcionario.

Agregó que hay residentes que desde hace 10 años no han pagado impuestos, por lo que la comuna honrará la deuda con la empresa distribuidora del servicio de alumbrado público hasta que haya intención de los habitantes de cancelar la deuda. “Hay personas que nos han manifestado que ni sabían que se pagaba la recolección de la basura. Existen planes de pago especiales, por lo que facilidades para que cancelen lo adeudado hay”, expresó.

Los habitantes recibieron de parte de la empresa encargada del alumbrado público el aviso de la desconexión del servicio varios días antes de que esta se llevara a cabo. Algunos indicaron que la medida tomada por la alcaldía es injusta, ya que hay habitantes que se mantienen al día con los impuestos.

“Lo ha hecho de una forma arbitraria, ya que no es lógico que porque algunos deban dejen sin el servicio a los demás. No tiene que ver también una cosa con la otra, ellos tienen responsabilidad de cancelar a la empresa, pero está mezclando las cosas y me parece que no es adecuado”, consideró un habitante de la urbanización.

Otros señalaron que hace algunos años la alcaldía incrementó en 400 % los impuestos, motivo por el cual hay cierta molestia en algunas personas, al no estar de acuerdo con esa medida.

También indicaron que el servicio de recolección de basura se ha vuelto irregular en los últimos días: el camión solo pasa una vez por semana, o no pasa, cuando antes llegaba hasta en tres ocasiones.