Sin maestros interinos en escuela de Cuscatancingo

Un grupo de padres de familia y profesores denunciaron ayer que el Ministerio de Educación (MINED) no ha contratado a los maestros interinos que se necesitan en el Centro Escolar Santa Rosa, municipio de Cuscatancingo. La escuela solicitó siete interinos, pero las autoridades de Educación no le ha dado respuesta.

“Se nos dijo que no nos iban a mandar maestros interinos, porque tenían que venir a verificar si era cierto que habían alumnos; volvió a llegar la directora y se le dijo que no habían alumnos, que no había crecido la escuela y que por esa razón no mandaban a los maestros interinos”, dijo Felipe Rivera, maestro del Centro Escolar Santa Rosa.

“Para nuestros hijos es un peligro, nosotros no queremos que se vayan a otra escuela, porque es muy peligroso”.

Carmen Elena Raymundo, madre de familia

Según los demandantes, es el jefe de la departamental del MINED el que les ha dicho que no tendrán maestros interinos este año debido a que la escuela no cuenta con el número de estudiantes necesario. Sin embargo, las autoridades del centro educativo afirman que la cifra de alumnos ha crecido en comparación al año pasado donde solo habían 70, ahora hay 140, que son atendidos por cuatro profesores.

“En 2017, no hubo tercer ciclo porque el ministerio quitó a los profesores de aquí; varios alumnos se fueron. Hoy que han vuelto otra vez a venir, no quiere dar profesores. Esa es la preocupación de nosotros como comunidad. Para nuestros hijos es un peligro, nosotros no queremos que se vayan a otra escuela, porque ahora el tiempo que estamos viviendo, es muy peligroso que se trasladen a otros lugares, a otras colonias”, señaló Carmen Elena Raymundo, madre de familia y de la directiva de la escuela.

“El centro escolar ha venido con un proceso de cierre, en 2017 ya había sido cerrado”.

Berta Alicia Beltrán, directora interina del centro escolar

Según las autoridades de la escuela, los cuatro maestros con los que cuentan se están encargando de cubrir varios grados, por ejemplo, en la parvularia se encuentra una maestra cubriendo desde prekínder a preparatoria; del primero, segundo y tercero grado se encarga otra maestra; y de cuarto, quinto y sexto es un profesor. Expresan también que la situación se genera porque el MINED quiere cerrar la escuela.

“El centro escolar ha venido lastimosamente con un proceso de cierre, en 2017, ya había sido cerrado, pero nosotros como docentes luchamos con la comunidad para que el centro no fuera cerrado porque aquí es una zona de alto riesgo para empezar; entonces, los jóvenes y alumnos de esta zona no pueden ir a estudiar a otras zonas aledañas por la inseguridad de nuestro país”, manifestó Berta Alicia Beltrán, directora interina del Centro Escolar.

Por su parte Francisco Zelada, secretario general de SIMEDUCO, dijo que hasta la fecha el MINED aún no ha contratado a más de 500 maestros interinos de todo el país, lo que genera un problema para varios centros educativos.

“Ya presentaron la documentación, sin embargo, en muchas departamentales todavía no les han firmado”.

Francisco Zelada, secretario general de SIMEDUCO

“Ya presentaron la documentación, sin embargo, en muchas departamentales de Educación todavía no les han firmado y sellado este documento, es decir, todavía no les han aprobado los interinatos. Estos contratos debieron ser firmados en los primeros días de enero”, agregó Zelada.

Al preguntarle sobre la situación al viceministro de Educación, Francisco Castaneda, informó que se le dio la orden a los 14 jefes departamentales para que a partir del 15 de enero se hiciera la contratación de los maestros interinos a escala nacional, pero no se ha hecho en muchas escuelas.

“Esta información nosotros se las hemos dado a todos y lo saben las gremiales antes de la Navidad de se iba a recontratar a los maestros interinos”, detalló.

7

maestros interinos necesitan los estudiantes del Centro Escolar Santa Rosa.

500

maestros interinos no han sido contratados por el MINED hasta la fecha, según SIMEDUCO.