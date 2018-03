Sin más de 40 medicamentos en farmacia del Bloom

Lee también

El Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom (HNBB) se suma a los hospitales nacionales que atraviesan problemas de desabastecimiento de medicamentos e insumos, dijeron fuentes sindicales de este centro de salud de tercer nivel. El hecho se suma a las carencias reportadas en otros hospitales durante la semana.Zacamil, Rosales, Chalatenango, Zacatecoluca y Usulután han dado a conocer la falta de medicina y donde los principales afectados son los pacientes.“Esto es preocupante, peor aún cuando hoy el presupuesto del Hospital Bloom está reducido en $2.5 millones. Para nosotros como sindicato es muy preocupante”, dijo Álex Carballo, secretario de la organización del Sindicato de Trabajadores del Hospital Bloom (SITHBLOOM).En la farmacia del Bloom faltan más de 40 medicamentos, de especialidades como oftalmología, dermatología, neurología, cardiología, nefrología, hematología, gastroenterología y neumología.Ante esto, Carballo enfatizó: “Hay medicamentos de diferentes especialidades, medicamentos que tienden a ser un poco caros; pero, el Estado, de acuerdo con la Constitución de la República, está obligado a garantizar la salud de sus habitantes independientemente del medicamento que necesite”.En octubre del año pasado LA PRENSA GRÁFICA le consultó a la ministra de Salud, Violeta Menjívar, si ante el presupuesto que se manejaba –en ese momento– para MINSAL se tendrían afectaciones, a lo que respondió: “Vamos a seguir haciendo lo que nos corresponde, para ajustar el presupuesto. Cuando se ajusta lo que se impacta son los bienes y servicios”.SITHBLOOM tiene claro que el Presupuesto General de la Nación fue aprobado tarde, el cual prácticamente entró en vigor en febrero –después de su publicación en el Diario Oficial– y a eso se sumaba que el presupuesto del Ministerio de Salud (MINSAL) ya tenía definida una reducción.“El año pasado ya existía faltantes de medicamentos en los diferentes hospitales y aducían que era por la falta de recursos económicos, por los cortos presupuestos. Quiere decir que esto se estaría agravando para este año, ya que Salud lleva un presupuesto más corto y en especial el Hospital Bloom lleva un recorte en su presupuesto agudizando más la falta de medicamentos y viéndose afectada la población infantil, ya que no se curan solo con la consulta”, enfatizó el secretario de organización del SITHBLOOM.El trabajador indica que a finales del año pasado no hubo refuerzo presupuestario y esto generó un impacto negativo, porque no se abastecieron los hospitales con los medicamentos que ya hacían falta.Como ejemplo, en el Hospital Nacional Rosales hasta este momento comienzan a realizar las licitaciones, por lo que el Sindicato de Médicos del Hospital Rosales (SIMEHR) señala que los medicamentos podrían tenerse entre julio y agosto.Se solicitó al Departamento de Comunicaciones de Salud una entrevista con los titulares del MINSAL para hablar sobre los señalamientos de los sindicatos por desabastecimiento de medicamento e insumos en hospitales, pero hasta el cierre de esta nota no se tuvo respuesta.