Sin mediciones de descontaminación

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) todavía no ha hecho mediciones de los avances para la descontaminación del río Acelhuate, cuya recuperación en tres de sus tramos es una de las prioridades en sus programas hídricos.

En agosto de 2017, el ministerio informó que tenía el diseño, identificación del lugar y conexiones que deben construirse para la planta de tratamiento de aguas residuales, pero no el financiamiento.

“Nosotros todavía no hemos hecho mediciones, todavía no están instaladas todas las plantas, en cuanto estén las plantas instaladas haremos las mediciones para ver. Ya tenemos una línea base y tenemos planificado hacer al final de este año la medición in situ”, dijo Lina Pohl, titular del ramo.

Sin embargo, agregó que algunas de las empresas que descargan sus residuos en el afluente ya avanzan en la construcción de sus plantas. “Ya se están construyendo las plantas, ya se terminó, por ejemplo, la de Avícola Salvadoreña, la de Textufil, la Diana ya está en proceso de hacerlo, Bocadeli ya contrató las obras para hacer esto. O sea están avanzando”, afirmó.

El plan es lograr la descontaminación y recuperación de los tres tramos priorizados del río Acelhuate: El Piro, Tomayate y Las Cañas.

En marzo pasado, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua, se presentaron los avances del Programa de Gobernabilidad y Planificación de la Gestión de los Recursos Hídricos, financiados por el Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento (FCAS).

La inversión es en el estudio de los indicadores biológicos de caudales ambientales en tramos prioritarios. Se elaboró el “Informe de caudal ecológico” y el estudio de prefactibilidad de plantas de tratamiento para la descontaminación de los ríos Acelhuate, Sucio, Suquiapa y Grande de San Miguel.

“Estamos terminando los estudios en las diferentes zonas del país; en la zona de El Piro ya está finalizado el estudio”, señaló Pohl.