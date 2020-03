Sin nuevos contagios de COVID-19 detectados, tras primer caso en Metapán

Dos días después de que el Gobierno localizó en Metapán a un salvadoreño que llegó de Italia contagiado con el COVID-19, un tipo de coronavirus, no se ha identificado a nadie más con el virus.

Este viernes en la noche se cumplen las 48 horas del cordón sanitario instaurado en Metapán para identificar a las personas con las que el primer paciente con coronavirus en el país tuvo contacto y pudo haber contagiado. Se desconoce si ya los localizaron, cuántos son o si ya se les hizo pruebas.

El viceministro de Operaciones en Salud Francisco Alabi dijo en una entrevista en el programa televisivo Frente a Frente este viernes que el paciente “está muy a la disposición de colaborar” con información sobre las personas con las que tuvo contacto a su regreso al país, pero no dio más detalles. Además, dijo por segundo día consecutivo que el cordón sanitario "en ningún momento es una restricción (de tránsito), es un control a la sintomatología", aunque en la práctica sí están restringiendo.

El entrevistador le consultó a Alabi si es cierto un audio que circula por WhatsApp sobre que el contagiado entró en el oriente y atravesó todo El Salvador antes de llegar a Metapán. "Lo importante no es conocer... y me enfoco en esto porque las especulaciones y esta cantidad de información falsa, más que ayudar, genera alarma. Nosotros como Ministerio (de Salud) tenemos el rastreo completo de cada uno de estos pacientes porque esa es la función, no solo el Ministerio sino que Migración, CEPA, porque se le dá todo un seguimiento a las personas que llegaran a ingresar, entonces se comienza a hacer un rastreo y eso nos permite a nosotros tener el control de los contactos. Ahora, si nosotros empezamos a profundizar en la población, comienza a generarse pánico, alarma, y todos los salvadoreños tendrían el temor: ´¿Y si estuve expuesto? ¿Y si…?´, entonces todas esas acciones es importante mantenerlas manejándolas como la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo refiere, como el reglamento sanitario lo establece, y es bien importante, porque en ningún país del mundo cuando se ha notificado un caso viene el ministerio o encargado del país a comentar a dónde ha sido, cuál ha sido el proceso, en qué ciudad, cuál es la casa, porque eso genera más pánico, comentarios irresponsables, que beneficio", respondió el viceministro.

Mientras tanto, Bukele informó este viernes que el jueves se realizaron 91 pruebas de coronavirus a 88 personas en riesgo de contacto por provenir de países con alta cantidad de casos y a tres que tenían síntomas y son casos sospechosos. Todas resultaron negativas.

Por otra parte, el mandatario dijo que a la 1:00 de la tarde de este viernes se tendrán los resultados de 83 pruebas realizadas el jueves, entre ellas la de la infectóloga que regresó de Alemania y fue llevada ayer por las autoridades por violar la cuarentena. El Gobierno asegura que no tiene registros de su ingreso, ella defiende que ingresó legalmente y la mandaron a hacer cuarentena domiciliar.

"En el caso de la doctora, ella ha estado cometiendo ciertas asistencias irregulares (a su trabajo) a donde pudo haber estado expuesta más población y en su momento se están tomando medidas. Ahorita la prueba está por dar el resultado", dijo Alabi.

Bukele aseguró que se han “cuadruplicado” la cantidad de pruebas diarias que son procesadas en el Laboratorio Central “Dr. Max Bloch” en San Salvador. Alabi explicó que las pruebas se toman con un isopo de la nariz y boca.