Sin obras en Santa Cruz Analquito

Proyectos sociales, de infraestructura y de desarrollo, son obras de las que los habitantes del municipio de Santa Cruz Analquito, en Cuscatlán, no disfrutan.

Este es el municipio más pequeño del departamento, donde según el último censo de población de 2007, residen 2,585 habitantes, en una extensión de 11.81 kilómetros cuadrados. Santa Cruz Analquito solo cuenta con un cantón: Barrio Abajo.

La mayor parte de la población del municipio sobrevive de la agricultura y algunos trabajan en una de las siete moliendas de dulce de panela que funcionan durante unos meses del año. En Santa Cruz Analquito, no hay mercado, solamente tiendas, por lo que sus habitantes comercializan sus productos y realizan sus compras en Cojutepeque.

La falta de oportunidades laborales y de proyectos que lleven desarrollo a las comunidades a través de la alcaldía municipal mantiene al municipio sumido en el olvido. Según el alcalde, José Mauricio Mena, electo bajo la coalición de los partidos Nuevas Ideas (NI) y Cambio Democratico (CD), durante un año de su gestión solamente ha hecho dos proyectos: la pavimentación de dos calles: Los Naranjales (250 metros) y la calle a la colonia Santa Cruz (80 metros).

De acuerdo con el edil, la falta de fondos le impide hacer obras debido a que lo que recibe del Fondo para el Desarrollo de los Municipios (FODES) solo alcanza para cubrir el salario de los empleados.

Aseguró, que hasta la fecha la alcaldía ha funcionado sin problemas gracias a fondos que tiene, de los cuales no precisó su origen, de los cuales está pagando el tratamiento de desechos sólidos, alumbrado público, agua, etc.

"Aún no nos podemos declarar en quiebra por así decirlo, porque estamos sobreviviendo con un fondo que teníamos y complementamos con lo que nos viene de FODES, pero si el gobierno no nos ayuda, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar así" puntualizó el alcalde.

El plan nacional de bacheo, anunciado en enero por la Dirección de Obras Municipales (DOM) aún no ha llegado al municipio, pero según el alcalde está a la espera de la ejecución de cuatro proyectos, tres aprobados por la DOM y uno por el Banco Mundial, de los cuales no dio detalles, y dijo que aún no sabe cuándo darán inicio.

La falta de proyectos sociales son los que más ha resentido la gente, dijo el alcalde, ya que aseguró que ante la falta de fondos es difícil ayudarles con sus necesidades como antes se hacía en las alcaldías.

Afirmó, que hasta el momento lo que está haciendo es gestiones para la realización de talleres tanto con el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) como con otras instituciones.

"La gente ya tiene claro que no somos nosotros los que tomamos las decisiones, yo solo les digo que hay que tener paciencia y esperar a que nos hagan los proyectos aprobados", expresó Mena.

No obstante, habitantes del municipio manifestaron su inconformidad ya que n un año de la nueva administración no han habido mejoras en el municipio. Aseguraron conocer de boca del alcalde que la comuna no tiene fondos para realizar nuevos proyectos.

"En la alcaldía dicen que fondos no tienen, que hoy todo depende del Gobierno. No hemos visto cambios, solo dos calles pavimentaron, pero la demás calles de los caseríos siguen igual. Oportunidades de trabajo no hay, por lo que toca seguir saliendo del municipio. Al final como dicen, el que paga los platos rotos de las buenas o malas decisiones es el pueblo", dijo uno de los habitantes que no se identificó.