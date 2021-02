Sin pagar turnos en el Hospital El Salvador

Son 23 los médicos internistas a los que el Ministerio de Salud (MINSAL) no les ha pagado los turnos nocturnos en el Hospital El Salvador. Así lo denunciaron algunos de los afectados, quienes hablaron bajo anonimato por temor a represalias.

Los referidos turnos van de 7 de la noche a 7 de la mañana y son pagados a $180, pero la cantidad que le deben a cada afectado varía, según la cantidad de turnos que hayan realizado.

La deuda se ha ido acumulando desde el mes de noviembre.

"Estos turnos son adicionales a nuestra jornada, son de noche, de 7 p. m. a 7 a. m. y los pagan a $180, pero uno decide cuántos hace. En la emoción del salario base, que son $1,500 para los especialistas, y la oportunidad de hacer turnos, todos dijeron: ‘¡Wow! podemos hacer hasta $2,000 o $3,000’. Se emocionaron y se pusieron a hacer turnos. Ahora resulta que es una carga económica tal que quizás no hallan cómo pagar", manifestó una de las personas denunciantes.

"Y a las personas que entraron a trabajar entre el 15 de enero y el 1 de febrero les han dicho que, posiblemente, les paguen en mayo", agregó otra de las personas que denunciaron la situación.

La mayoría de los médicos que están laborando en el Hospital El Salvador fueron llevados desde otros hospitales públicos como el San Rafael (Santa Tecla) o el Rosales. Tenían contratos por servicios profesionales, pero les prometieron plazas por Ley de Salarios, algo que no ha ocurrido.

Según lo que les han dicho desde Recursos Humanos, "Hacienda no ha querido avalar las plazas GOES".

Todos los internistas a los que se les deben los turnos nocturnos trabajan en el área de monitoreo, según detallaron. Y con respecto a los turnos de febrero, ni siquiera los han llamado a fimar planilla.

"Inauguraron un baipás, compraron computadoras y están haciendo un montón de cosas más, pero no nos pagan a los que verdaderamente estamos llevando la pandemia. No entendemos esa parte. Se da el caso de un médico, por ejemplo, que comenzó el 1 de febrero, tiene una hipoteca con su casa, ya le reestructuraron dos veces la deuda en el banco, pero ya si no le pagan este mes hasta le pueden embargar la casa", relataron.

LA PRENSA GRÁFICA solicitó vía correo electrónico al MINSAL su versión de problemática, pero no hubo respuesta.

MÁS IRREGULARIDADES

Por si lo anterior fuera poco, las personas denunciantes afirmaron que hay trato preferenciado para algunos pacientes: "Hay pacientes a los que se les da un medicamento exclusivo. Solo se les pone a los pacientes ‘mazapanes’, ese es el término que se ocupa para todo paciente recomendado por el ministro, el diputado, el presidente... Es decir, a la gente importante, digamos, la que no se nos puede morir. $600 cuesta el frasquito de ese medicamento. El medicamento se llama Inmunoglobulina", advirtieron.