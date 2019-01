15 días sin pistas sobre la desaparición de la familia del preparador físico de Sonsonate

La vida de Omar Antonio Pimentel Rivera, un chalchuapaneco de 40 años, ex jugador del Once Lobos de Chalchuapa de segunda división y actual preparador físico del equipo Sonsonate F.C. de la primera división profesional, cambió de tajo la noche del miércoles 16 de enero. Su esposa, Rosa Iveth Colindres de Pimentel, su hijo Marco Antonio Pimentel Colindres de 12 años, su suegra Silvia Jaco de Colindres, su cuñado Carlos Ernesto Joaquín Colindres Jaco y su novia Tania Monterrosa, fueron declarados desaparecidos ante la PNC de Nahuizalco por el propio Omar Pimentel, luego que sus familiares disfrutarán horas antes del partido de copa entre Sonsonate y SID Municipal, en el estadio Ana Mercedes Campos de Sonsonate.

A casi 15 días de su desaparición, y sin contar hasta la fecha de una sola pista que aclare su paradero, Pimentel afirma que "ha sido difícil manejar esto, solo siento que me toca divagar un poco cuando estoy trabajando y separar lo deportivo con mi problema personal, gracias a Dios no he dejado de trabajar; el equipo me ha apoyado en todo esto y en verdad es díficil de manejar todo esto, ya que el miércoles se cumplen dos semanas de su desaparición y hasta el momento no tenemos ninguna pista de dónde podemos encontrarlos", afirmó.

Sobre las indagaciones que ha realizado la PNC de Nahuizalco luego de presentar la denuncia de su desaparición, Pimentel expresó que "por el momento siguen en la búsqueda; sé que han cambiado el rumbo de la búsqueda y desde el 17 de enero que inició su búsqueda no han parado de averiguar su paradero, pero lastimosamente hasta la fecha no hay indicios de ellos", acotó.

La familia Pimentel Colindres desapareció la noche del miércoles 16 de enero cuando se trasladaban desde Sonsonate hacia la ciudad de Chalchuapa en las cercanías del cantón El Canelo, jurisdicción de Nahuizalco, luego que Omar Pimentel recibiera un llamado de su esposa informando que habían tenido un percance con el vehículo sobre la carretera, un poco más allá del sector de Los Naranjos.

"Siempre estamos pendientes de la familia. Me despedí de mi esposa afuera del estadio como a las 9:20 de la noche", explicó. "Luego les puse un mensaje una hora después para saber si ya habían llegado a Chalchuapa pero me contestó que estaban pasando por (el cantón) El Canelo y que se les había pinchado una llanta del vehículo y que la iban a cambiar", detalló. "Le dije a mi esposa que saldría hacia allá para auxiliarlos a lo que ella se negó diciéndome que mejor me quedara en Sonsonate porque era peligroso el trayecto a esa hora de la noche. Fue la última vez que tuve contacto con ella", afirmó.

TEME POR SU VIDA



La incertidumbre está haciendo mella en la salud de Omar Pimentel, quien confiesa que "me es díficil conciliar el sueño, es díficil manejar todo esto ya que debo seguir mi vida cotidiana a la par de no saber si mi familia está viva o no, si está sufriendo en esa zona por el frío, especialmente mi hijo de 12 años. Llevo una vida autónoma que me permite mantenerme en alerta en todo. La esperanza, la fe de encontrarlos vivos se mantiene, por mi cabeza no pasa la idea de encontrarlos muertos, tengo fe que los encontraré vivos y eso me mantiene en pie."

Pimentel reconoce que está en contra de toda lógica en situaciones similares al pensar que su familia aparecerá con vida en cualquier momento, pese a que las noticias son escasas y que los rumores sobre su caso crecen día a día.

"La semana pasada, previo al juego de liga que sostuvimos en Pasaquina, se corrió el rumor que los habían encontrado con vida; al final solo fue una noticia falsa y hasta la fecha no tenemos indicios de nada. Solo me han entregado un pantalón de mi cuñado en la escena donde desaparecieron pero por el momento no hay noticias que nos lleve a encontrarnos", subrayó.

Pimentel asegura que todo lo que está viviendo no se lo desea ni a su peor enemigo. "Todo lo que me está pasando solo Dios sabrá porqué lo estoy viviendo, en ningún momento recibí amenazas de ningún bando (de pandillas), en Chalchuapa vivimos en una zona neutral pero en verdad ahora sí temo por mi vida, ya no sé qué pensar por todo lo que ha generado todo ésto.

En Chalchuapa hay una indignación general ya que somos conocidos y hemos recibido mucho apoyo y aliento. La semana pasada me atreví a tocar el tema de manera pública, porque siento que será de ayuda para que los que tienen mi familia me llamen y me digan qué quieren de mí, qué debo hacer para recuperar a mi familia con vida o que me digan de una sola vez dónde los puedo encontrar", afirmó con sollozo.

"He recibido algunos llamados luego del mensaje que hice en el estadio pero no me dicen nada claro, solo me explican que conocen la zona y que nos reunamos para buscarlos. He informado esto a las autoridades y lo he tomado con cautela", aseguró.

Las autoridades aún mantienen en reserva el caso y la única noticia que Pimentel tiene es que el cuidador de la Finca El Tablón y su esposa, lugar donde fue encontrado el vehículo donde se conducía su familia, les decretaron éste lunes detención formal en el Juzgado de Paz de Nahuizalco.

"Acabo de venir de esa audiencia y sé que los han detenido por mi caso. En verdad algo deben de saber porque el lugar donde encontraron el vehículo tiene un portón con candado y el vehículo apareció dentro de ese terreno no por arte de magia ya que alguien debió haber abierto el portón para que entrara", afirmó