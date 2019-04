Sin presupuesto definido para gastos por traspaso de mando

A 50 días del cambio de administración en el Ejecutivo, el presupuesto que se requerirá para organizar la sesión solemne en la que tomará protesta el presidente electo Nayib Bukele está sin definirse.

Así lo aseguró el secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, Roberto Lorenzana, quien también dijo que se coordinarán con la Asamblea para la organización del evento.

"Nosotros vamos a apoyar todo lo que la Asamblea... En realidad no lo sé (el presupuesto) porque no se sabe lo que se requiere, ordinariamente siempre se ha pedido, pero no sabemos realmente cuál es todavía el diseño que se va a construir para poder establecer un monto de apoyo presupuestario", declaró el secretario de Comunicaciones.

Justificó que la falta de definición de los gastos es por la ausencia de coordinación entre el gobierno saliente y el entrante, por tanto, dijo que esperan que después de la reunión que habrá este día en la Asamblea se tengan avances.

Lorenzana detalló que para el acto de traspaso en el que asumió Salvador Sánchez Cerén se solicitó un presupuesto de $1.4 millones, pero solo se utilizaron $900,000; y que en otras ocasiones el gasto incluso ascendió a $2 millones.

La lista de invitados es otro aspecto sin definir. En ese sentido, el canciller de la república, Carlos Castaneda, dijo que el presidente electo tiene que mandarles el listado de personas a quien tome a bien invitar para que la cancillería gire las invitaciones a nivel nacional e internacional; sin embargo, no lo ha hecho. Además, dijo que los costos de la ceremonia dependen del nivel de logística y de participantes.

Bukele informó que los presidente de Nicaragua, Daniel Ortega; de Honduras, Juan Orlando Hernández; y de Venezuela, Nicolás Maduro, no serán invitados a participar.

Al respecto, Lorenzana dijo que era una decisión que solo le compete a Bukele. Al contrario, Nidia Díaz, jefa de fracción del FMLN, declaró que excluirlos de participar daña las relaciones diplomáticas que por años se mantuvieron.

El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, aseguró que la comuna todavía no ha recibido la solicitud de permisos para el evento, pero agregó que cuando esto suceda serán concedidos de inmediato.