Sin pruebas MAG dice no hay ántrax bovino

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) descartó ayer la existencia de un posible brote de ántrax en bovinos en el cantón Llano Los Patos, de Conchagua, La Unión, esto a pesar de que tanto el titular Pablo Anliker como el equipo técnico que le acompañó confirmaron que no se pudo tomar ninguna muestra para realizar pruebas de laboratorio para verificar si se dio el contagio de la enfermedad.

Como los semovientes que murieron ya habían sido enterrados, como establecen los protocolos, no se pudo tomar muestras para su análisis.

"Los técnicos vinieron, y tenemos tres días de estar rastreando la zona donde supuestamente pasó el incidente y los siete caseríos alrededor y no hemos detectado ningún tipo de enfermedad de ántrax", enfatizó Anliker.

El propietario del ganado que murió el fin de semana anterior aseguró que procedió a enterrar los semovientes inmediatamente después del deceso, por recomendación del personal técnico de la Unidad de Ganadería de la alcaldía de Conchagua, que le explicaron que se debían realizar esos protocolos por si se trataba de ántrax.

Los especialistas del MAG sostienen su teoría de que no existe la enfermedad en la zona, basados en que los animales que murieron no presentaron todas las características del caso, agregando que si hubiese existido tal brote el deceso de semovientes hubiese continuado, una situación que no ha sucedido.

"El ántrax no produce ‘rigor mortis’, sino que mantienen su flexibilidad normal y nos reportaron que los animales que murieron no presentaban este signo. Sí tuvieron algunos sangrados, pero (para) los sangrados también hay otro tipo (de causa), como envenenamiento, que es lo más común que pasa. Si se tratase de ántrax, probablemente hubiese más muertes asociadas", señaló Néstor Avendaño, jefe de Servicios Veterinarios de la Dirección General de Ganadería.

De acuerdo con el personal técnico del MAG, la sintomatología que presentaron los animales previo y durante la muerte podría estar relacionada con otras enfermedades que también afectan al bovino, como la clostridiales, hemoparásitos e incluso por envenenamiento; sin embargo, tampoco hay una prueba de laboratorio que confirme o descarte que fue por esas causas.