Sin quórum para analizar préstamo de $109 mill

Uno de los puntos de la comisión de hacienda de la Asamblea Legislativa era recibir a los representantes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para analizar el préstamo de $109 millones que ha solicitado el gobierno para financiar la tercera fase del Plan Control Territorial. Sin embargo, la comisión se suspendió por falta de quórum, es decir que no llegó la mayoría de diputados.

A través de Twitter, el presidente de la comisión y diputado de GANA, Guadalupe Vásquez, lamentó que no hubo quórum para sesionar y dijo que los diputados del PDC, ARENA y FMLN no tuvieron la "voluntad de esperar unos minutos más para recibir a los representantes del BCIE". En respuesta, el diputado del PDC, Rodolfo Parker, y la diputada de ARENA, Margarita Escobar, le dijeron que él fue quien no llegó. Ambos aseguraron que esperaron más de media hora y luego se fueron a disculpar con los tres de los personeros del Banco. Además, señalaron a Vásquez de firmar la lista de asistencia después de que se canceló la reunión.