Sin respuestas: Familias del Bajo Lempa han presentado 72 habeas corpus por capturas arbitrarias

Las familias de personas detenidas bajo el régimen de excepción en el sector del Bajo Lempa manifiestan que no han recibido ninguna respuesta de las 72 solicitudes de habeas corpus presentadas ante la Corte Suprema de Justicia, en las cuales señalan que sus parientes no tienen ninguna relación con pandillas, no poseen antecedentes y se desconoce cuál es el estado actual de sus familiares.

Según indica José Salvador Ruiz, de las Comunidades Eclesiales de Base, desde que se reportaron capturas en el sector, el pasado 5 de mayo, las familias se han organizado para defender a los familiares capturados. “De estos 72 casos, la Corte no nos ha resuelto ninguno. Desde el 5 de mayo, que hemos presentado los primeros, hasta esta fecha, solo hemos recibido las notificaciones de admitidos los casos, pero no se ha designado un juez para que investigue cada caso y pueda notificar a los familiares cómo están”, declaró Ruiz durante la entrevista radial de YSUCA.

Otras de las situaciones que denuncian los familiares es el desconocimiento de la situación actual en la que se encuentran sus familiares detenidos. “Una exigencia primera de los familiares es que quieren saber de su pariente, prácticamente esta es una desaparición forzada porque no tienen pruebas de lo que se le acusa y los familiares no saben nada”, destacó Ruiz.

Además del representante de las Comunidades Eclesiales de Base, en la entrevista también participaron familiares de detenidos, quienes pertenecen a la organización denominada Comité de Familiares Detenidos por el Régimen de Excepción, quienes comentaron sobre la situación en la que se cometieron los abusos policiales y detenciones arbitrarias, además de denunciar la falta de apoyo de las instituciones.

Glenda Rodríguez señaló que en el caso de la asignación de defensores públicos por parte de la Procuraduría General de la República (FGR), estos no están brindando información adecuada ni oportuna sobre las resoluciones emitidas en procesos sumarios y existe una baja comunicación con los abogados, por lo que se dificulta a las familias asistir a la institución sin obtener ningún tipo de respuesta clara.

También denunció las condiciones en las que se realizan las audiencias, en las que no se respeta ningún criterio de defensa. “A los pandilleros, que a lo mejor ya tenían adentro en los distintos penales, son a los que ponen primero en fila (durante una audiencia masiva). Un juez está a través de una pantalla, un fiscal, un procurador y un abogado de oficio para más de 500 gentes y los primeros que ponen adelante son pandilleros tatuados, declarados pandilleros, lo sabemos que sí hay en este país y algunos han sido capturados, pero las gentes inocentes, sin tatuajes, sin vínculos a una pandilla o a un grupo criminal los dejan al fondo, donde ni siquiera el fiscal que está ahí lo puede ver y decretan seis meses a todos”.

Denunciantes también hicieron referencia a cómo esta zona del Bajo Lempa ha sido golpeada durante años por distintas episodios de la historia salvadoreña como la Guerra Civil o desastres naturales y que la situación se perpetúa con las detenciones por el régimen de excepción. “Estamos viviendo un asedio gubernamental porque ahora las instituciones que se crearon por los Acuerdos de Paz, como la PNC, se han vuelto ejecutoras junto a la Fuerza Armada, de víctimas inocentes. Así como ellos han sufrido por gobiernos anteriores que no pararon la delincuencia, así estamos sufriendo ahora nosotros por este gobierno que pactó con pandillas y que sabe que ha hecho daños colaterales, como el señor vicepresidente de la República lo dijo”, recalcó una de las afectadas.

“Le pido a los diferentes ministros del gobierno del señor Nayib Bukele que aprenda a medir sus palabras que dañan y ofenden cuando dicen que tienen 48 mil pandilleros terroristas detenidos y lo afirman, cuando ellos saben que tienen inocentes en los distintos penales de este país y algunos en los distintos panteones de este país, que han sido muertos en las cárceles”, aseveró Rodríguez, quien ha sido afectada con la detención de tres parientes y se mantiene en la lucha por continuar con los procesos para la liberación.

Por su parte, Ruiz señaló la precaria situación en la que se encuentran los detenidos bajo el régimen de excepción al interior de los centros penales. “Llevamos más de 50 casos de personas que han sido detenidas y que han sido asesinadas en los penales y en algunos de los casos han sido asesinados con herramientas que solo los custodios usan, entonces los familiares y el grupo del Bajo Lempa, estamos exigiendo la libertad y una de las consignas es: vivos se los llevaron y vivos los queremos”, puntualizó.